«Ред софт» и ЭОС расширяют сотрудничество

Российские разработчики «ЭОС» и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов СЭД «Дело» и «Карма» с операционной системой «Ред ОС». Готовое импортонезависимое решение предназначено для обеспечения защищенного документооборота и делопроизводства. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт»

СЭД «Дело» оптимизирует бизнес-процессы организации и автоматизирует работу с большим объемом документов, а также помогает организовать юридически значимый документооборот в организации. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 86).

Система криптографического обеспечения «Карма» предназначена для реализации в прикладном программном обеспечении функций криптографической защиты информации — применения электронной подписи документов (ЭП) и шифрования.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Система электронного документооборота – это важный инструмент, который упрощает и ускоряет работу организации. В нынешней непростой конъюнктуре, важно предоставлять клиентам безопасные решения такого рода отечественного производства. С этой целью мы беспрерывно расширяем экосистему “Ред ОС”, что позволяет закрыть потребности пользователей и предоставить им удобное и универсальное рабочее пространство. Благодаря плодотворному взаимодействию с ЭОС нам уже удалось создать такое пространство для наших заказчиков. Развитие сотрудничества с ЭОС безусловно принесет еще больше плодов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Чем больше будет совместимых друг с другом отечественных разработок, тем быстрее и безболезненнее для клиентов пойдет процесс реального импортозамещения в ИТ. И наша с партнерами задача как разработчиков отечественных программных продуктов – досконально проверить совместимость тех приложений, которые мы предлагаем в качестве готовых к внедрению стеков. В данном случае мы подтвердили, что наша СЭД “Дело” и система криптографического обеспечения “Карма” отлично себя проявляют в среде операционной системы “Ред ОС” – а это уже очень много для тех, кто ищет импортонезависимый софт для автоматизации деловых процессов», – отметил директор по управлению качеством ЭОС Алексей Мальков.