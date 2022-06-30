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Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке

Интернет-магазин мясной гастрономии «Окраина» автоматизировал планирование маршрутов доставки с учетом отмен и переносов заказов покупателями. Компания внедрила оптимизацию уже построенных маршрутов по клику из приложения курьера или интерфейса логиста. Это удобно, когда покупатели отменяют или переносят заказы, которые уже переданы в доставку. Благодаря внедрению компания уже сократила количество используемого транспорта на 10%. Поставщиком решения стала «Яндекс маршрутизация». Об этом CNews сообщили представители интернет-магазин «Окраина».

При отмене или переносе заказов, которые уже находятся в доставке, курьер или логист может по клику оптимизировать уже построенный маршрут. Это экономит время, которое раньше уходило на перепланирование вручную и общение логиста с курьером, а курьера с клиентом.

«Раньше многое зависело от знаний и умений конкретных диспетчеров: около трети всей работы по планированию маршрутов они выполняли в ручном режиме на основе собственного опыта. Это в свою очередь повышало риски финансовых потерь при уходе сотрудников. Сегодня с помощью сервиса мы сократили рутинный ручной труд примерно до 5%, освободив ресурсы сотрудников для анализа и дальнейшего развития бизнес-процессов. Команда “Яндекс маршрутизация” помогает нам развиваться в соответствии с нашими меняющимися бизнес-задачами. Сейчас вся наша доставка переведена на эту платформу», — сказал Олег Пропошин, руководитель интернет-магазина «Окраина».

Кроме b2c-доставки – из интернет-магазина домой к клиенту – «Окраина» использует «Яндекс маршрутизацию» для доставки с завода в магазины. В данном сценарии «Маршрутизация» помогает минимизировать случаи нарушения временных окон ритейл-сетей (что может приводить к простоям или отказу в разгрузке), а также правильно загружать машины с учетом порядка последующей разгрузки.

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Торговая марка «Окраина» — это производство натуральных мясных продуктов, колбас и деликатесов.

«Яндекс маршрутизация» — облачная платформа для оптимизации логистики последней мили в сферах ритейла, FMCG, курьерских служб. Сервис предлагает автоматическое планирование маршрутов и мониторинг качества доставки.

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