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АО «Адмиралтейские верфи» перешло на «Р7-офис»

Одно из старейших судостроительных предприятий в России АО «Адмиралтейские верфи» перевело сотрудников на работу с многофункциональной платформой офисных приложений «Р7-офис».

Наибольшей популярностью на предприятии АО «Адмиралтейские верфи» пользуется функционал по совместной работе с документами. Сотрудники также оценили совместимость с файлами всех популярных форматов и интуитивно понятный интерфейс решения. Об этом CNews сообщили представители «Р7-офис».

«Чаще всего мы используем текстовый и табличный редакторы. Сейчас наиболее востребована серверная версия (развернутая у нас с 2020 г.), в которой есть совместная работа над документами. Активно использует “Р7-офис: юридическая служба, секретариат, инженерный центр и инновационный отдел», — сказали представители АО «Адмиралтейские верфи».

Первые итоги перехода показали, что сотрудники быстро адаптировались к работе с платформой. В ближайшее время предприятие планирует расширять использование «Р7-офис».

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