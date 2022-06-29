ЯНАО, Татарстан и ХМАО стали лучшими регионами по цифровой трансформации

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России. На встрече был оглашен рейтинг лучших руководителей цифровой трансформации федеральных министерств и регионов. В совещании принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«По итогам оценки работы РЦТ среди федеральных министерств и ведомств лидерами стали Минтруд, Минвостокразвития, Минкультуры и Росрезерв, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Среди регионов рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Отмечу, что в условиях санкций был введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки ИТ-отрасли в регионах, разработанных по Указу Президента Владимира Путина. По итогам мониторинга лидерами их использования стали 5 регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области».

Также субъекты России ввели дополнительные региональные меры. Например, для ИТ-бизнеса в 42 регионах снижены ставки по налогам для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, 16 субъектов – предоставляют региональные гранты, 11 – сократили не менее чем в два раза арендную плату и еще 10 – уменьшили налог на имущество для объектов связи и ЦОД. Кроме того, 24 региона разработали и запустили собственные уникальные меры поддержки отрасли: это стипендии, региональные субсидии, списание налога на прибыль для ИТ-компаний. Они применяются, например, в Нижегородской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Якутии.

Дмитрий Чернышенко отметил, что штабы по борьбе с киберугрозами созданы во всех регионах. Идет работа по обеспечению взаимодействия региональных информационных систем с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) в рамках государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА). На данный момент эту работу полностью завершили 54 региона.

Вице-премьер обратил особое внимание штабов на отражение кибератак не только на объекты критической инфраструктуры, но и на сайты высших учебных заведений. По итогам совещания он поручил главам регионов оказать вузам содействие по противодействию DDoS-атакам, особенно в период проведения приемной кампании.