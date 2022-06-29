В портфеле «Инфосистемы джет» появились решения «Мой офис»

«Инфосистемы джет» и «Мой офис», российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций заключили партнерство. Компании предложат бизнесу безопасное и удобное офисное ПО, а также решения для эффективных коммуникаций и совместной работы в информационной экосистеме. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

«Инфосистемы джет» объявила о начале поставок продуктов «Мой офис», которые позволят закрыть потребности российских компаний в безопасном офисном ПО. ИТ-компания стала авторизованным партнером «Мой офис» и получила статус «Мастер интегратор».

«Сейчас российский бизнес нуждается в качественных безопасных инструментах для корпоративной работы, — отметила Галина Левицкая, директор центра внедрения бизнес-систем «Инфосистемы джет»'. — Платформа “Мой офис” отвечает требованиям наших заказчиков, мы уже инициировали несколько пилотных проектов внедрения в российских организациях».

«Мой офис» создает решения для работы с документами и коммуникаций, которые совместимы со всеми популярными форматами файлов. Клиенты могут приобрести редакторы документов для работы на настольных компьютерах и мобильных устройствах, а также облачные продукты: хранилище с возможностью совместной работы и две корпоративных почтовых системы – «Мой офис почта» для небольших и средних компаний численностью до 30 тыс. сотрудников и Mailion, Сloud Native почта для крупных корпораций с возможностью одновременной работы до 1 млн пользователей. Такие решения разворачиваются на серверной инфраструктуре предприятия или доверенного партнера.

Продукты «Мой офис» совместимы со всеми популярными операционными системами и аппаратными комплексами, включая российские. Пользователи могут работать в едином интерфейсе на любом устройстве из любой точки мира. «Мой офис» легко встраивается в любую инфраструктуру. Интеграции с более чем 20 решениями других производителей и развитый SDK обеспечивают совместимость, быстрое внедрение и удобную работу. Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов «Мой офис», что гарантирует контроль над данными и высокую защиту от утечек информации.

«“Мой офис” динамично развивается и учитывает отраслевую специфику в решении бизнес-задач клиентов. Мы ежегодно выпускаем четыре крупных обновления, которые значительно расширяют функциональность нашей платформы. За прошлый год мы внедрили более тысячи улучшений, которые были сформированы в том числе и на основе запросов наших пользователей, — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис». — Только продать лицензии клиенту недостаточно — грамотная инсталляция возможна при условии профессионального внедрения и технической поддержки. Стремясь предоставить нашим пользователям наиболее комфортные условия перехода на отечественное ПО, мы заключили партнерское соглашение с ИТ-компанией “'Инфосистемы джет”, которая обладает необходимым опытом и техническими возможностями».

Продукты «Мой офис» подходят организациям любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. С марта 2016 г. они включены в реестр российского ПО и постоянно обновляются.

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«Мой офис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает продукты с 2013 года. Более 3600 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты «Мой офис». Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.