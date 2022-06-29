«Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады»

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с ООО «ИЦ «Баррикады», российской ИТ-компанией, занимающейся разработкой, производством и внедрением программных средств виртуализации и систем хранения данных, сертифицированных средств защиты информации обеспечения информационной безопасности, систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой под торговой маркой ПАК «Горизонт-ВС». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Специалисты «Т1 интеграции» познакомились с продуктами вендора. ПАК «Горизонт-ВС» – гиперконвергентное решение виртуализации на основе гипервизора первого типа собственной разработки, включающее в себя полный перечень подсистем, которые позволяют создавать защищенные корпоративные платформы и центры обработки данных со следующим функционалом: виртуализация вычислительных ресурсов; виртуализация распределенных систем хранения данных; виртуализация рабочих мест.

ПАК «Горизонт-ВС» является сертифицированным ФСТЭК и МО средством защиты информации и может применяться для построения решений для субъектов критической информационной инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующую аттестацию в области информационной безопасности.

Все компоненты решения созданы и поддерживаются вендором самостоятельно, что нивелирует риски прекращения развития или поддержки какого-либо стороннего компонента системы, санкционные риски и риски прекращения действия права на объекты интеллектуальной собственности.

«Обеспечивая высокий уровень проработки клиентских проектов, мы оказываем всестороннюю техническую и консультационную поддержку партнерам и предоставляем профессиональную организацию службы поддержки для реализованных клиентских внедрений. Партнерство с “Т1 интеграцией” позволит совместно развивать компетенции и предлагать рынку актуальные решения, полностью построенные на российском ПО», – отметил Сергей Приданцев, исполнительный директор ООО «ИЦ «Баррикады».

«Партнерское взаимодействие с российскими ИТ-компаниями очень ценно в текущих условиях. Оно позволяет делиться лучшими практиками и успешными кейсами, а также совместно генерировать решения, отвечающие потребностям клиентов. Мы считаем, что решение “Горизонт-ВС” прежде всего будет востребовано в наших проектах для объектов КИИ и в тех проектах, где требуется построение аттестованных ГИС, информационных систем персональных данных и автоматизированных систем управления технологическим процессом», – отметил Роман Бобрышев, начальник управления центра компетенций по вычислительным комплексам «Т1 интеграции».

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«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», участник рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

ООО «ИЦ «Баррикады» – российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой систем виртуализации, организации защищенных облачных вычислительных сред и хранения информации, а также программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой.