«Информзащита» аттестовала ЦОД облачного провайдера mClouds

Национальный аттестационный центр (входит в группу компаний «Информзащита») провел аттестацию центра обработки данных компании mClouds – федерального провайдера облачных услуг для бизнеса, работающего на рынке более пяти лет. ЦОД, находящийся в одном из самых больших дата-центров России, был аттестован по требованиям безопасности ФЗ-152 «О персональных данных», сообщили CNews представители «Информзащиты».

Защищенное облачное хранилище выполнено по модели Infrastructure as a Service (IaaS), при которой клиент для запуска своих решений получает в пользование серверы, хранилища, сети, вычислительную инфраструктуру. Оценка эффективности специалистами НАЦ применяемых мер и средств защиты показала, что центр обработки данных mClouds подходит для размещения в нем информационной системы персональных данных (ИСПДн) с учетом всех необходимых требований. Безопасность хранения данных гарантируется выполнением требований приказа № 21 ФСТЭК – данный ЦОД соответствует третьему уровню защищенности персональных данных.

Третий уровень защиты персональных данных необходим для хранения иных данных и работы с общедоступными ПДн с количеством субъектов не более ста тыс. . Он подразумевает выполнение следующих требований: отсутствие посторонних в местах обработки ПДн; наличие списка работников, имеющих свободный доступ к ПДн; использование сертифицированных устройств защиты данных; наличие сотрудника, ответственного за надлежащее обеспечение защиты ПДн.

По результатам выполненных работ на ЦОД был выдан аттестат соответствия требованиям безопасности информации, который подтверждает высокий уровень информационной безопасности в системе.

«В это непростое время защита информации актуальна как никогда, – отметил генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин. – Прохождение аттестации на соответствие требованиям безопасности позволит компании mClouds получить конкурентное преимущество на рынке облачных провайдеров и поможет привлечь новых заказчиков, подходящих с ответственностью к хранению персональных данных».