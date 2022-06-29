CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

«Информзащита» аттестовала ЦОД облачного провайдера mClouds

Национальный аттестационный центр (входит в группу компаний «Информзащита») провел аттестацию центра обработки данных компании mClouds – федерального провайдера облачных услуг для бизнеса, работающего на рынке более пяти лет. ЦОД, находящийся в одном из самых больших дата-центров России, был аттестован по требованиям безопасности ФЗ-152 «О персональных данных», сообщили CNews представители «Информзащиты».

Защищенное облачное хранилище выполнено по модели Infrastructure as a Service (IaaS), при которой клиент для запуска своих решений получает в пользование серверы, хранилища, сети, вычислительную инфраструктуру. Оценка эффективности специалистами НАЦ применяемых мер и средств защиты показала, что центр обработки данных mClouds подходит для размещения в нем информационной системы персональных данных (ИСПДн) с учетом всех необходимых требований. Безопасность хранения данных гарантируется выполнением требований приказа № 21 ФСТЭК – данный ЦОД соответствует третьему уровню защищенности персональных данных.

Третий уровень защиты персональных данных необходим для хранения иных данных и работы с общедоступными ПДн с количеством субъектов не более ста тыс. . Он подразумевает выполнение следующих требований: отсутствие посторонних в местах обработки ПДн; наличие списка работников, имеющих свободный доступ к ПДн; использование сертифицированных устройств защиты данных; наличие сотрудника, ответственного за надлежащее обеспечение защиты ПДн.

По результатам выполненных работ на ЦОД был выдан аттестат соответствия требованиям безопасности информации, который подтверждает высокий уровень информационной безопасности в системе.

«В это непростое время защита информации актуальна как никогда, – отметил генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин. – Прохождение аттестации на соответствие требованиям безопасности позволит компании mClouds получить конкурентное преимущество на рынке облачных провайдеров и поможет привлечь новых заказчиков, подходящих с ответственностью к хранению персональных данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Россети» купили серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могли. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц

Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022»

Cisco спровоцировала полумиллиардное уголовное дело против российской компании. Оно развалилось, и компания пошла мстить обидчикам

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще