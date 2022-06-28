«Яндекс 360» обновил мессенджер для организаций

Набор сервисов для работы «Яндекс 360» обновил мессенджер для организаций. Теперь в нем есть удобные возможности для корпоративного общения: общая адресная книга, возможность добавлять в чат или канал сразу весь отдел, создавать опросы и чат-ботов.

Также в новом корпоративном мессенджере рабочая переписка отделена от личной: все общение происходит в закрытом контуре. Иными словами, не получится случайно перепутать чаты и отправить другу рабочее письмо. Среди новых удобных функций: возможность провести опрос среди коллег и выгрузить его результаты в Excel, чат-боты (например для оформления отпусков) м текстовая расшифровка голосовых сообщений.

«Мы видим рост интереса к "Яндекс 360" со стороны самых разных компаний, от малого до крупного бизнеса, — рассказал Владимир Русинов, руководитель "Яндекс 360". — рассказал Владимир Русинов, руководитель "Яндекс 360". — И развиваем продукт так, чтобы у наших клиентов было все для удобной работы. Новый корпоративный мессенджер — еще один шаг в эту сторону. С ним бизнес может не волноваться за безопасность данных, а у сотрудников будет удобный сервис для совместной работы и общения».

Мессенджер входит в набор сервисов «Яндекс 360» для бизнеса, поэтому отдельно за него платить не нужно. Вместе с мессенджером организация получает Почту, Диск, Документы, Телемост, Рассылки, Календарь и Заметки, между которыми легко переключаться. Можно в одном интерфейсе вести переписку, работать с документами, планировать и проводить видеовстречи.