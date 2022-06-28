Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ «Технополис Москва»

У компаний особой экономической зоны «Технополис “Москва”» появятся виртуальные двойники, сообщили CNews в ОЭЗ. Это стало возможно благодаря набору технологических решений, который предлагает использовать одно из предприятий площадки «Печатники». Так получится облегчить и удешевить производственную деятельность, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях.

Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах.

«ИТ-разработчик из ОЭЗ Москвы предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 г. компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демо-проект на территории столичной ОЭЗ», – рассказал Владислав Овчинский.

Stereoforma специализируется на создании интерактивных мультимедийных проектов в виртуальной и дополненной реальности, 3D-сканировании, 3D-моделировании и 3D-печати различной сложности. В 2022 г. компания разработала копию всемирно известного интерьера Янтарной комнаты Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности.

«ИТ-компания, которая располагается на площадке ОЭЗ «Печатники» с 2014 г., активно развивает технологии виртуальной и дополненной реальности наряду с предприятиями кластера информационно-коммуникационных технологий, куда входят 13 резидентов. Создание виртуальных двойников и помощников предприятий на заказ – часть промышленной кооперации, которая поможет сэкономить ресурсы на производстве. Разработкой уже заинтересовались отечественные производители продуктов питания», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.