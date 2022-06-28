«Сбер» первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

«Сбер» завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок «Сбера», в том числе на базе open source решений.

В настоящее время «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять.

На текущий момент успешно завершена миграция 14 тыс. устройств электронной очереди на Linux собственной сборки.

Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка: «Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 г. и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения. Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети. Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надежности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.