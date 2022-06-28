«Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность

В системе управления продажами solOS теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью сервиса API «Контур.фокуса». Тратить время на сбор данных о бизнес-партнерах больше не требуется: система соберет детальную информацию за секунды, а экспресс-оценка рисков проанализирует их и даст сигнал о критических факторах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

CRM/ERP-система solOS создана для управления продажами в B2B-сегменте. Она разработана для постановки задач, ведения проектов и контроля за бизнес-процессами компании. Это первая в мире система, в основе которой используется нейросеть для защиты информации.

В основе всех процессов solOS заложено взаимодействие с контрагентами: компаниями и индивидуальными предпринимателями. Интеграция с API «Контур.фокуса» позволяет повысить прозрачность и безопасность сделок.

Сведения о клиентах поступают из более чем 30 официальных источников прямо в CRM. Карточка компании создается в системе автоматически, затем генерируется отчет о благонадежности с оценкой риска.

Вся функциональность модуля API «Контур.фокуса» готова к работе и не требует никаких настроек.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «С помощью API “Контур.фокуса” система проверяет надежность поставщика более чем по 100 аналитическим показателям, которые покажут признаки банкротства, попадание в особые реестры ФНС, задолженности по уплате налогов, ухудшение финансового положения, санкционные риски и многое другое. Таким образом, на любом этапе сделки можно видеть реальное состояние контрагента, изменение его благонадежности. И на основе этого корректировать работу с бизнес-партнером».

Артур Судариков, технический директор solOS: «Интеграция с API “Контур.фокуса” позволяет использовать solOS не только как продвинутую систему управления проектами, но и как систему аналитики и проверки благонадежности контрагентов. Все возможности API “Контур.фокуса” реализованы внутри solOS и тесно переплетены во всех модулях системы, что позволяет ускорять работу с юридическими лицами».

Оценить базовые возможности интеграционного решения можно в демоверсии, оставив заявку на сайте solOS. Для того чтобы получить доступ к расширенной версии модуля, необходимо дополнительно приобрести лицензию API «Контур.фокуса».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.