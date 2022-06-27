ЦППК нанимает на работу машинистов с помощью робота «Веры»

За два месяца работы в новом кадровом сезоне виртуальный рекрутер «Вера» обработала 469 звонков от желающих трудоустроиться на работу в АО «Центральная ППК», сообщили CNews представители пригородного железнодорожного перевозчика России.

Больше всего обращений поступило от соискателей на должность билетных кассиров — 165. На втором месте — помощники машинистов электропоездов, 90. На третьем — кассиры-контролеры, 67. По итогам собеседования с виртуальным рекрутером 288 человек было принято на работу — более 70% от общего числа кандидатов. Среди помощников машинистов показатель превысил 87%.

Робот «Вера» — доступный канал получения информации о вакансиях ЦППК. Виртуальный рекрутер трудится круглосуточно и без выходных, на нескольких параллельных линиях, обрабатывая до 3 тысяч звонков в месяц. Его скрипты постоянно совершенствуются, чтобы общение с кандидатами было максимально информативным.

«Вера» вступает в диалог и проводит интервью, уточняя образование, опыт работы, желаемую позицию кандидата. После этого данные передаются специалисту отдела управления персоналом, который связывается с наиболее успешными соискателями для дальнейших действий по трудоустройству или ответов на интересующие вопросы.