«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros

ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса и подразделений компании, включая детальное планирование численности и затрат на персонал, а также многоступенчатую аллокацию накладных расходов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Admitad — это глобальная ИТ-компания, разрабатывающая и инвестирующая в рекламные и монетизационные технологии, партнерские сервисы, решения для управления заработанными средствами, сервисы для медиабаинга и SmartShopping. Для контроля и мониторинга изменений глобального бизнеса, оценки эффективности процессов и оперативного принятия решений менеджменту требовалась единая система планирования и анализа финансовых показателей. Было важно автоматизировать централизованный процесс бюджетирования с учетом принятых в компании авторских моделей финансового планирования (методология института И.Адизеса). Для решения этих задач компания Admitad выбрала опытного партнера — «Корус консалтинг».

После анализа моделей компании эксперты «Корус консалтинг» выбрали в качестве инструмента программную платформу Optimacros, которая соответствовала требованиям гибкости, скорости автоматизации и развития модели. Платформа представляет собой конструктор, который позволяет строить модели планирования различного уровня детализации с возможностью глубокого анализа данных. Кроме того, это полностью российская разработка, которая может быть установлена на серверах заказчика и, следовательно, не зависит от изменения внешней среды.

В рамках первого этапа проекта специалисты «Корус консалтинг» за два месяца создали MVP — настроили промышленную модель, позволяющую пользователям на основе реальных плановых и фактических данных формировать ежемесячный прогноз финансовых результатов по ЦФО и направлениям бизнеса компании.

На следующих этапах проекта была автоматизирована целевая бюджетная модель со всей требуемой детализацией: организационная и финансовая структуры, страны, офисы, бизнесы, сегменты, сотрудники. Так, в новой системе автоматически собирается и обрабатывается информация от HR-систем («1C», Bitrix), включая все условия трудовых договоров и начисления по сотрудникам, планируются затраты на персонал в разрезе каждого сотрудника или вакансии, а также моделируются бонусные схемы. А благодаря интеграции с ClickHouse система позволяет строить аналитические отчеты по фактической выручке, в том числе ранжировать и выделять из большого массива данных топ-наиболее значимых результатов и «проваливаться» от агрегированных данных до конкретных операций.

Бюджетная кампания текущего финансового года проведена уже в новой системе. Для целей план-факт анализа и формирования прогноза в системе ежемесячно консолидируются фактические данные, актуализируется информация по сотрудникам и финансовой структуре. Пользователями решения являются бюджетодержатели ЦФО, HR-партнеры и топ-менеджмент (всего более 120 пользователей).

«Сильной стороной платформы является ее гибкость. В сочетании с нашим опытом внедрения систем бюджетирования в крупных и распределенных компаниях это позволило автоматизировать сложные и нестандартные бизнес-процессы и обеспечить ввод системы в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Мы рады, что наше решение смогло принести быстрый результат и стать основным инструментом бизнес-планирования», — сказала руководитель направления планирования на Optimacros группы компаний «Корус консалтинг» Елена Хайкина.

«Для нас было важно как можно быстрее запустить минимальный продукт, который обеспечит выполнение ключевых задач по финансовому планированию: уже через два месяца после старта проекта мы смогли использовать MVP, функциональность которого была в дальнейшем расширена. Всего за шесть месяцев мы смогли полностью интегрировать Optimacros с другими корпоративными системами и настроить платформу с учетом особенностей бизнес-процессов нашей компании», — отметил Product Manager компании Admitad Алексей Деменюк.

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Admitad — глобальная ИТ-компания, работающая на стыке MarTech- и AdTech-индустрий. Офисы компании расположены в 10 странах: Германия, США, Голландия, Польша, Бразилия, Россия, Украина, Белоруссия, Индия, ОАЭ. Штаб-квартира находится в Германии в городе Хайльбронн. По всему миру в Admitad работает более 1000 человек.

Группа компаний «Корус консалтинг» — российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.