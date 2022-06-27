Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами

Стартовал проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta в компании АСТ. Об этом CNews сообщили представители Advanta.

Компания «Агро-Строительные технологии» (АСТ) специализируется на продаже и сервисном обслуживании сельскохозяйственной, лесозаготовительной и строительной техники, является официальным дилером нескольких зарубежных брендов.

Ранее в компании уже была действующая западная система управления проектами, которая с течением времени перестала удовлетворять потребности пользователей. Компания не имела необходимый функционал по администрированию системы и зависела от владельца программы. Проблемы при работе с системой, потери и ошибки при загрузке файлов, отсутствие оперативной технической поддержки. Все это приводило к повышению трудозатрат и неудовлетворенности пользователей при работе с системой управления проектами.

Было очевидно, что компании необходимо повышение эффективности процессов управления проектами и надежный инструмент для их поддержки. Топ-менеджеры компании сделали свой выбор в пользу отечественной системы Advanta, основываясь на ряде факторов: российский вендор, обладающий многолетней экспертизой в управлении проектами; широкий функционал платформы; гибкость настроек системы, не требующая программирования

Руководство АСТ рассчитывает с помощью новой системы управления проектами повысить эффективность проектного управления в компании: повысить удовлетворенность пользователей при работе с системой; оптимально планировать и распределять ресурсы по проектам; охватить большее количество проектов теми же ресурсами; минимизировать санкционные риски при работе с западной системой управления проектами.

Для решения этих задач в компании АСТ внедряются стартовые элементы проектного управления – реестр проектов, управление содержанием и сроками, статус-отчеты и эскалация проблем, контроль поручений и совещаний. Проведено обучение пользователей принципам работы в системе, настроены наглядные дашборды (панели управления) для менеджмента, визуализирующие верхнеуровневое состояние портфеля проектов.

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Компания Advanta (ООО «Адванта консалтинг») — российский разработчик комплексной информационной системы управления проектами Advanta. За 17 лет работы компания внедрила систему Advanta в 250 российских фирмах. Компания внесена в Единый реестр российских программ Минцифры России под номером 279.