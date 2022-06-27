«Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, сообщают о расширении сотрудничества по направлению инфраструктурных решений. Компании фиксируют многократный рост интереса к российским СХД. Уже в 2022 г. на решениях «Аэродиска» планируется реализовать более десяти проектов с партнерами Axoft. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Axoft активно осваивает сегмент дистрибуции инфраструктурных продуктов, включая серверное оборудование, СХД и сетевые компоненты, и выстраивает долгосрочные отношения с интеграторами, готовыми активно работать с отечественными продуктами: проводит обучение по решениям вендора, помогает с кредитованием проектов.

Расширение сотрудничества с «Аэродиском» — результат планомерной стратегии компании по развитию этого направления.

«При выборе зарубежного продукта клиент, как правило, ориентируется на оптимальное соотношение между ценой и качеством. В случае с российскими решениями заказчик ожидает от производителя еще и подтверждения технологической состоятельности продукта. Это непростая задача, но “Аэродиск” отлично с ней справляется: производитель обладает высокой экспертизой в области российской разработки систем хранения данных.

У компании — успешная история работы на российском рынке, большие планы по развитию решений и все возможности для их реализации. Со своей стороны предлагаем партнерам индивидуальный подход к каждому запросу клиента, помощь квалифицированной проектной команды, финансовые инструменты поддержки – например, отсрочку платежа за отгруженное оборудование. В ближайших планах – увеличение штата технических инженеров, оказание техподдержки по направлению “Аэродиск”, помощь в развертывании решений», — отметил Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

По словам коммерческого директора «Аэродиска» Тимура Мустафаева, уже в 2022 г. разработчик планирует реализовать более десяти инфраструктурных проектов с партнерами Axoft. Акцента на конкретных линейках и продуктах не будет. Основное внимание — специфике клиентского запроса. Каждый проект дистрибутор и вендор прорабатывают с учетом индивидуальных задач, потребностей и возможностей заказчиков.

«Компания успешно создает свой пул партнеров в рамках проектного подхода к запросам клиентов, что выгодно отличает ее от многих классических дистрибуторов. Мы поддерживаем этот курс развития через активное обучение специалистов Axoft особенностям формирования коммерческого предложения по линейкам наших продуктов, обоснованию технического решения по запросу заказчика и т.д.», — сказал Тимур Мустафаев.

«Задача номер один – инициировать спрос среди партнеров, которые дальше будут транслировать все преимущества отечественного оборудования конечным заказчикам. Для этого нужно уметь предложить адекватное задачам решение и дать привлекательные условия по цене и срокам поставок», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.

Axoft — глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов — работает на IT-рынке с 2004 г. Входит в топ-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. В настоящий момент Axoft представлен в 25 городах и 10 странах мира: офисы нашей компании работают в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме.