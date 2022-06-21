VK запускает турнир по программированию искусственного интеллекта Russian AI Cup

VK открывает прием заявок на Russian AI Cup – ежегодный чемпионат по программированию искусственного интеллекта. Состязание пройдет с 7 по 31 июля 2022 г. на платформе All Cups. Принять участие смогут все желающие — от начинающих программистов до профессионалов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Турнир пройдет в формате игры в жанре королевской битвы (Battle Royale). Участникам предстоит запрограммировать искусственный интеллект, который будет управлять ботами-волшебниками. Цель соревнований – остаться единственным выжившим. Регистрация на Russian AI Cup открыта на платформе All Cups.

Чемпионат состоит из трех раундов. На ознакомительном этапе, который пройдет с 7 по 17 июля 2022 г., разработчики смогут попробовать свои силы. Для участия в первом раунде, который запланирован на 16-17 июля 2022 г., достаточно зарегистрироваться на чемпионат и загрузить решение до начала этого этапа. Второй раунд пройдет 23–24 июля 2022 г., в него попадут разработчики, вошедшие в топ-300 предыдущей стадии. По его итогу, в финале 30-31 2022 г. июля встретятся 50 лучших программистов искусственного интеллекта, которые сразятся за звание лучшего игрока.

Призовой фонд Russian AI Cup 2022 – 1 млн руб. Победитель получит 290 тыс. руб., участники, занявшие второе и третье места – 210 тыс. руб.и 160 тыс. руб.соответственно. Оставшиеся 340 тыс. руб. разделят между собой разработчики, оказавшиеся на местах с четвертого по шестое. Они получат 130 тыс. руб., 110 тыс. руб. и 100 тыс. руб.. Все 300 программистов, которые пройдут во второй раунд турнира, получат памятный мерч участников Russian AI Cup, а все 50 участников финала — умные колонки VK «Капсула мини».

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Russian AI Cup – чемпионат по программированию искусственного интеллекта, который VK проводит с 2012 г. Ежегодно в турнире принимают участие порядка 2000 разработчиков. На разных языках программирования они реализуют стратегии или ботов, которые в виртуальном мире играют за них против конкурентов.

All Cups — платформа для проведения онлайн-соревнований, созданная VK. All Cups организовала более 60 состязаний, в которых приняли участие 300 тыс. человек из 130 стран. Провести чемпионат на платформе может любая компания — от стартапа до корпорации.