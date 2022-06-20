В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

В ходе проекта в ГК «РТсофт» выполнен масштабный одноэтапный переход по всем процессам, управленческим задачам и контуру планирования, бюджетирования и отчетности с программного продукта «1С:Управление проектной организацией 1.3» на программный продукт «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2». Об этом CNews сообщили представители компании ITLand.

Переход на «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» был необходим в связи с завершением поддержки «1С:Управление проектной организацией 1.3», расширением возможностей по автоматизации процессов и пересмотром архитектуры информационной системы для повышения ее надежности, производительности и потенциала для роста и масштабирования.

Внедрение автоматизированной системы управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» преследовало следующие цели: переход с внедренного в компании решения для управления проектами Microsoft Project 2010 на решение на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»; комплексный переход с программного продукта «1С:Управление проектной организацией 1.3» на «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»; пересмотр и автоматизация процесса бюджетирования, консолидация данных по группе компаний, решение задач холдинга; управление прибылью, выстраивание сквозной системы от управления трудовыми ресурсами через бюджетирование проектов к бюджету доходов и расходов организации; оптимизация работ по расчету заработной платы, подготовке и сдаче отчетности – переход с устаревшего механизма в «1С:УПП» на принципиально новый, реализованный в «1С:ERP».

В ходе проекта выполнено одновременное внедрение подсистемы ERP в шести организациях, входящих в состав группы компаний «РТСофт», с разным типом бизнеса и системой налогообложения. При этом унифицированы и таким образом снижены затраты на сопровождение и повышена прозрачность и управляемость бизнесом: единые цепочки процессов, единая управленческая технология, единая нормативно-справочная информация, единая методика учета и планирования.

Внедрена и автоматизирована следующая функциональность по управлению проектами: управление портфелем проектов – мониторинг исполнения пула проектов, сроки исполнения проектов, отклонение от плановых показателей, прогноз выручки и маржинального дохода по проектам и включение его по сценариям в модуле бюджетирования в прогнозную выручку и маржинальный доход по периодам по организациям группы и в консолидированный бюджет группы; управление трудовыми ресурсами (собственными и привлеченными) по проектам; управление загрузкой трудовых ресурсов – планирование необходимых трудовых ресурсов на ближайший год по ролям (компетенциям) и ФИО по разным сценариям заключения сделок (проектов); управление бюджетами проектов – автоматический пересчет трудозатрат в статью ФОТ и страховых взносов, ведение БДР и БДДС проектов в информационной системе – утвержденный план, текущий план (прогноз), факт.

В рамках проекта автоматизировано 90 рабочих мест, основные пользователи системы: отдел управления проектами и руководители инженерных подразделений, финансово-экономическая служба, бухгалтерия, казначейство, отдел кадров, служба закупок и логистики, административно-хозяйственный отдел, отдел входного контроля.

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Инжиниринговая компания «РТсофт» работает на российском рынке промышленной автоматизации, встраиваемых компьютерных технологий и разработки программного обеспечения с 1992 г. Сегодня «РТсофт» – это группа компаний, в которую входят инженерно-производственные центры, филиалы, представительства как на территории РФ, так и за рубежом, собственное производство и учебно-лабораторные комплексы.

Программный продукт «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» разработан компаниями ITLand и «1С» и предназначен для автоматизации научных, исследовательских, проектных и изыскательских институтов, инжиниринговых компаний, конструкторских бюро, ИТ, управляющих и инвестиционных компаний. ПП «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» неоднократно признавался лучшим продуктом «1С-Совместно» по версии пользователей.

ITLand – российский разработчик программного обеспечения и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день продукты и решения ITLand используются более чем в 350 проектно-ориентированных организациях России и СНГ.