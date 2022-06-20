«Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга

ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтепроводной компании приступило к использованию платформы VK Tax Compliance. Ожидается, что к 2025 г. на работу с платформой VK Tax Compliance перейдут ключевые предприятия группы «Транснефть». Об этом CNews сообщили представители VK.

Платформа позволяет автоматизировать обмен информацией с налоговой службой через онлайн-витрину данных и делает доступ к данным простым и безопасным. Решение VK Tax Compliance дает возможность сравнивать все версии декларации, обновлять их и предоставлять документы для обоснований корректировки налоговой базы. Сейчас в витрину передаются данные по налогу на прибыль, а декларация формируется автоматически. В 2023 г. на витрину будет выгружаться информация о других налогах предприятия, а в 2024 г. запланирована интеграция витрины с АИС «Налог-3».

«До начала использования платформы VK Tax Compliance “Транснефть-Балтика” отравляла в налоговую инспекцию более тысячи документов в год, и это только по налогу на прибыль, — сказал вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов. — Мы изначально выбрали взаимодействие с ФНС России через витрину данных. Именно она позволяет выстраивать систему раскрытия отчетности от итоговой декларации до первичных документов. Решающим фактором при выборе решения от VK стала возможность не переделывать свою систему налогового учета. Это позволило значительно сократить время и ресурсы при внедрении витрины налоговых данных».

«Режим налогового мониторинга способствует развитию прозрачности и доверия между бизнесом и государством, поэтому интерес со стороны компаний к такому способу взаимодействия с госорганами неуклонно растет. Платформа VK Tax Compliance позволяет агрегировать налоговые данные в единой информационной системе, выявлять расхождение налоговых показателей перед их раскрытием, проводить мониторинг рисков и выполнение контрольных процедур. Сегодня “Транснефть-Балтика” раскрывает в VK Tax Compliance данные компании по самому сложному налогу — на прибыль — а также предоставляет документы из систем внутреннего контроля. Это помогает избегать штрафов и оперативно консультироваться с налоговыми экспертами по спорным вопросам. На следующем этапе в витрине данных будет доступна информация по другим видам налогов: на имущество, транспортному налогу, НДФЛ, страховым взносам и другим», — отметил Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов «VK цифровые технологии».

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VK выстраивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею ежедневно пользуются больше 90% аудитории Рунета. «VK цифровые технологии» – направление, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

В портфеле «VK цифровые технологии» представлена линейка программных продуктов для управления персоналом: VK Teams, VK People Hub, VK Assistant. Корпоративные сервисы для бизнеса разработаны на основе технологий популярных пользовательских сервисов. Цифровые инструменты от VK помогают компаниям решать актуальные задачи в сфере HR: ускорять адаптацию сотрудников, повышать их вовлеченность и мотивацию, автоматизировать рутинные операции, обучать и развивать персонал, поддерживать эффективные коммуникации в команде независимо от места и графика работы каждого сотрудника.