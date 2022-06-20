Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»

«1С-Рарус» реализовал проект по разделению бухгалтерского и оперативного контура в компании «Гулливер». Ведение регламентированного учета было перенесено в решение «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», настроен обмен с «1С:ERP». В результате проекта удалось достигнуть сокращения трудовых и временных ресурсов, а также исключения ошибок при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Группа компаний «Gulliver» — это российское предприятие на рынке детских игрушек и одежды. Для ведения оперативного и регламентированного учета использовалось решение «1С:ERP Управление предприятием», интегрированное с «1С:Розница» и «1С:Зарплата и управление персоналом». В связи со сложной схемой бизнес-процессов компании, система содержала большое количество доработок, что вызывало ряд трудностей при формировании отчетности из-за долгого и трудоемкого обновления решения.

Для изменения ситуации руководством заказчика принято решение о вынесении регламентированного контура в программу «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» с наименьшим количеством доработок. Это позволило ускорить подготовку отчетности и исключить ошибки при ее формировании. Реализована функция просмотра предварительных финансовых результатов и расчета себестоимости товаров в течение отчетного периода. Обеспечено оперативное внесение регулярных изменений согласно законодательству России в части бухгалтерского учета. Реализован механизм контроля и анализа данных — анализ себестоимости, курсовых разниц, амортизации ОС и НМА.

Рабочий процесс стал более эффективным, так как заказчик сохранил привычную схему работы в решениях «1С:ERP», «1С:Розница» и «1С:Зарплата и управление персоналом», но при этом для регламентированного учета был внедрен отдельный программный продукт с полностью идентичными данными по отношению к «1С:ERP». В I квартале 2021 г. «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» запустили в промышленную эксплуатацию. Эксперты «1С Рарус», совместно с сотрудниками «Гулливер», осуществили подготовку и формирование отчетности за I квартал, а также разработали контрольные точки для сверки выгруженных и загруженных данных.

Евгений Лимаренко, директор департамента информационно-технического развития «Гулливер»: «Сотрудники нашей группы компаний еще с 2016 г. работают в программе “1С:ERP”, которую мы обновляли раз в несколько лет. Процесс обновления с каждым разом становился все сложнее и трудозатратнее, а постоянно меняющееся законодательство в сфере бухгалтерского и налогового учета и их реализация в “1С:ERP” не позволяли быстро внедрять эти изменения. После перехода в “1С:Бухгалтерию”, совместно с коллегами из “1С-Рарус”, был сделан упор именно на минимальные доработки конфигурации — что позволило нам держать прикладное решение в актуальном состоянии и оперативно реагировать на изменения законодательства — от форм регламентированной отчетности до введения новых ФСБУ».

Елена Савельева, руководитель проектного офиса «Гулливер»: «До проекта у нас возникали сложности с обновлением базы по требованиям законодательства в области регламентированного учета. Мы тратили большие ресурсы на внедрение изменений в оперативный контур, а от финансового департамента требовалось много ручных трудозатрат при формировании и сдаче отчетности. На данный момент в компании увеличилась скорость подготовки отчетности, а вот количество коллизий, наоборот, снизилось. Большим плюсом для нашей компании стала возможность формирования финансовых результатов не только при закрытии периода, но и в течение квартала».

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.