Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве

Tegrus – российский системный интегратор, осуществляющий разработку, внедрение и техническую поддержку инфраструктурных ИТ-решений, и корпорация «Галактика» – отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и интегрированных структур, объявили о старте сотрудничества и подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Tegrus.

Целью сотрудничества является реализация совместных проектов по применению современных высокоэффективных инструментов для управления надежностью и безопасностью объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Tegrus и «Галактика» совместно разработали методологию информационного аудита для российских предприятий-субъектов КИИ, направленную на формирование и эффективную реализацию в кратчайшие сроки действенных планов по импортозамещению.

В линейке решений российского вендора представлены апробированные многолетним использованием в российской промышленности программные продукты: «Галактика ERP» для решения текущих и стратегических управленческих задач современного предприятия, «Галактика АММ» для планирования и управления производством от цифровой сети кооперации до цифрового рабочего места, «Галактика ЕАМ» для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов, с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики.

Tegrus предлагает весь спектр технологий, экспертизы и отраслевых решений, необходимых в области построения инженерной и ИТ-инфраструктуры для создания конкурентных преимуществ компаний-заказчиков, повышения эффективности бизнеса и производства, в том числе сокращения расходов и увеличения производительности вне зависимости от отраслевой принадлежности.

Экспертиза Tegrus в сочетании с полнофункциональными решениями корпорации «Галактика» позволят российским производственным предприятиям и холдингам уже сегодня начать использование отечественных технологий корпоративного уровня, следуя государственному курсу на импортозамещение.

«Сотрудничество Tegrus и корпорации “Галактика” — это важный этап на пути внедрения российских передовых решений на производственных предприятиях. Новое партнерство позволит сочетать в проектах лучшие технологии, разработанные нашими компаниями», – сказал Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика».

«Сегодня дальнейшее развитие российских компаний во многом зависит от оптимальной работы ИТ-инфраструктуры. Корпорация “Галактика” имеет в своем арсенале широкий спектр услуг и решений в области концептуальных методологий и отраслевых компетенций. Благодаря этому партнерству мы сможем предложить нашим заказчикам комплексный подход и современные отечественные решения по управлению объектами КИИ», – отметил Владимир Бочкарев, технический директор Tegrus.

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Tegrus – российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Ключевые экспертизы компании: проектирование, внедрение и поддержка инженерных систем зданий и ЦОД, систем мультимедиа, систем вычислительной инфраструктуры и информационной безопасности, АСУТП, систем связи и передачи данных, ВКС и персональных устройств, а также реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры. Tegrus располагает собственной тестовой лабораторией, которая позволяет моделировать решения любой сложности с применением оборудования и технологий различных производителей.

Корпорация «Галактика» – отечественный разработчик программного обеспечения, более 30 лет занимается разработкой и внедрением комплексных систем управления государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, цифровизацией федеральных органов исполнительной власти, выполняет контракты по государственному оборонному заказу на разработку сложных информационных систем по заданию Минпромторга России и МО России. Корпорация «Галактика» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Программное обеспечение «Галактики» является полноценным отечественным аналогом ведущих зарубежных продуктов класса ERP, AMM (APS), MES, EAM, ESB, масштабируется для централизованной эксплуатации десятков тысяч пользователей.

Офисы и центры разработки АО «Корпорация Галактика» находятся в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Беларуси (Минск) и Казахстане (Алматы). Партнерская сеть «Галактики» насчитывает свыше 200 авторизованных центров поддержки и эксплуатации.