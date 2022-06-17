«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

Компания «Вкусвилл», федеральная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в компании оформили более 1600 кассиров-комплектовщиков для новых дарксторов.

«Вкусвилл» было необходимо перестроить HR-процессы: открывались новые дарксторы и увеличивалась потребность в новых сотрудниках. Поэтому во «Вкусвилл» решили автоматизировать процесс подбора и найма персонала на массовые позиции, внедрив ATS.

При выборе системы автоматизации для работы с персоналом для «Вкусвилл» были важны несколько факторов: наличие воронки подбора, дедлайны по вакансиям, возможность формирования аналитических отчетов, простая и интуитивно понятная работа с базой кандидатов. Также система должна была бесшовно интегрироваться в инфраструктуру компании. ATS Potok соответствовал этим требованиям.

Одна из задач, которая стояла перед ATS Potok, — помощь в подборе и найме персонала на массовую позицию «кассир-комплектовщик». Главная сложность заключалась в том, что требования к вакансии: условия стажировки, сроки открытия и графики работы персонала, различались в зависимости от даркстора. Рекрутеру было необходимо соотнести данные о кандидате с описанием вакансии, предложив наиболее подходящий вариант. Без выстроенного автоматизированного процесса обработки данных о соискателе и о дарксторах HR-специалист мог совершать ошибки: предлагать кандидату несоответствующие условия или не учитывать удобную для соискателя локацию.

ATS Potok был настроен под потребности и задачи «Вкусвилл». Каждый рекрутер, работая в ATS, мог ориентироваться на актуальные данные о вакансиях, ранжировать их по районам и сразу предлагать соискателю возможные для него условия. В ATS Potok была интегрирована интерактивная карта: рекрутер видел горящие позиции на карте магазинов и предлагал даркстор для собеседования прямо во время звонка. Также рекрутер мог ввести адрес кандидата и увидеть актуальные вакансии рядом, общее количество открытых позиций, графики работы и комментарии по специфике конкретной точки.

Как выглядел процесс работы HR-специалиста «Вкусвилл» в ATS Potok: HR создавал вакансию в Potok и публиковал ее на работных сайтах, в социальных сетях и других источниках; ATS Potok собирал отклики соискателей с джоб-сайтов и официального сайта «Вкусвилл» и добавлял кандидатов в систему; HR-специалист общался с кандидатами и назначал собеседования, предлагая необходимые условия в зависимости от локации, в рамках которой будет работать кандидат. Вакансии отображались на карте магазинов, так что рекрутер видел горящие позиции и предлагал кандидату конкретный магазин для собеседования во время звонка; система перемещала кандидатов по этапам подбора; в ATS Potok формировалась специфическая аналитика по каждому заказчику, объекту и отделу.

С помощью ATS Potok «Вкусвилл» трансформировал процесс работы между руководителями бизнес-юнитов и HR-подразделением. Коммуникация между заказчиками и исполнителями происходила внутри Potok, что ускоряло согласование по кандидатам.

В результате трансформации HR-процессов и внедрения ATS Potok удалось добиться следующих результатов: с января по апрель 2021 гг. было нанято 1600 кассиров-комплектовщиков; служба персонала розницы закрывает от 50 до 70 вакансий в день; воронка подбора стала прозрачнее; сократилось время на обработку подходящего кандидата — до трех минут; среднее время обработки теперь не превышает 30 минут с момента прихода/отклика.

«Компания активно развивается, поэтому мы постоянно испытываем потребность в персонале и регулярно сталкиваемся с новыми вызовами. Так, во время пандемических ограничений мы оперативно перестроили HR-процессы благодаря внедрению ATS Potok. Теперь все инструменты для поиска и подбора находятся в одной системе: база кандидатов, работа с заказчиками, общение с соискателями, аналитика по процессам. Кроме того, процесс подбора и весь путь кандидата стали прозрачны для всех сторон: ресечеров, рекрутеров и заказчиков», — сказала Анастасия Макарова, ведущий специалист по подбору «Вкусвилл».

«Для “Вкусвилл” был настроен не только стандартный пакет помощи в рекрутменте. Для удобства массового подбора в магазины “Вкусвилл” в ATS Potok был настроен единый интерфейс, интерактивная карта и база кандидатов. Конечно, такая точечная автоматизированная работа с кандидатом сильно сокращает время HR на общение и поиск подходящей позиции, а значит — значительно уменьшает время первичной коммуникации с кандидатом и снижает отток, который может происходить из-за долгой маршрутизации», — отметил Иван Останин, эксперт по автоматизации подбора разработчика HRTech-решений TalentTech.

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«Вкусвилл» — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 г. предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избенка». В июне 2022 г. работают 1300+ магазинов в 62 городах России. Работает мобильное приложение «Вкусвилл» и интернет-магазин. С 2019 г. работает собственная доставка продуктов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани, Перми и во всех городах присутствия. К маю 2022 г. открыто 120+ дарксторов (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей) в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани, Ярославле, Самаре, Ульяновске, Курске, Владимире, Брянске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Смоленске, Орле, Нижнем Новгороде и Пензе.

TalentTech — экосистема для управления персоналом и развития талантов. Решения TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. В составе TalentTech — HCM-платформа by TalentTech с ATS-системой Potok и искусственным интеллектом Sever AI. Компания три года подряд входит в топ самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», Сибур, DNS и др.