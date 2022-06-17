В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

Глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты «Мир» в личный кабинет на Госуслугах для упрощенного получения мер социальной поддержки. Таким образом, льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Интеграция карты “Мир” расширит возможности пользователей Госуслуг и сделает удобнее применение льгот. Виртуальная социальная карта как альтернатива пластику и бумажным документам — естественный шаг вперед в предоставлении государственных услуг. Первым регионом, где с помощью такой соцкарты, приложив к терминалу смартфон, можно будет подтвердить право на льготный проезд, станет Нижегородская область. Соответствующее соглашение мы заключили на ЦИПРе. В дальнейшем планируем масштабировать этот сервис на всю страну. Виртуальная соцкарта может быть дополнением к пластиковой», — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет: привязать карту «Мир» к смартфону; ввести данные о карте в личном кабинете на Госуслугах; выбрать из перечня положенные льготы (на стадии пилотного проекта будет доступен только льготный проезд); отправить заявку.

Первой услугой, которую можно будет получить по виртуальной соцкарте будет льготный проезд в общественном транспорте. В дальнейшем действие сервиса распространится и на другие меры соцподдержки.

«Получить ту или иную меру поддержки можно будет на портале Госуслуг, не выходя из дома. На первом этапе – оформить льготный проездной. Для этого потребуется так называемый токен – карта “Мир”, загруженная в смартфон через сервис Mir Pay, – он будет является электронным идентификатором. Далее, в несколько кликов, оформляется проездной. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система сразу определит, какая именно льгота подключена, и будет предоставлен или бесплатный проезд, или со скидкой», – отметил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

В ближайшее время в рамках реализации проекта будет создана рабочая группа с участием представителей Минцифры России и платежной системы «Мир».