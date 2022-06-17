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«Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра»

«Т1 интеграция» и ГК «Астра», объединившая Astra Linux и ряд других российских самостоятельных ИТ-брендов, подписали меморандум о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума. Соглашение будет способствовать расширению формата взаимодействия сторон в рамках распространения решений вендора.

Компании договорились о развитии направлений продвижения и внедрения ИТ-решений вендора для корпоративных заказчиков, а также о ряде новых точек соприкосновения. Одной из них станет технологическая поддержка «Т1 интеграции» в части тестирования программных решений вендора в собственной технологической лаборатории на предмет совместимости с системами заказчиков и доступности для них всех функциональных возможностей.

«Качественное импортонезависимое ПО сейчас стало продуктом первой необходимости как для госсектора, так и для коммерческих компаний. Соглашение с «Т1 интеграцией» сделает наше сотрудничество более плотным, повысит эффективность работы с конечными пользователями, и ускорит реализацию проектов внедрения отечественных решений», – отметил Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра».

«Сегодня мы видим кратный рост спроса на продукцию отечественных разработчиков. При этом, как известно, операционная система – это центральное звено в построении замещающей инфраструктуры, – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции». – «Т1 интеграция» уже является официальным партнером ГК «Астра», однако в нынешней ситуации мы видим потребность в усилении взаимодействия и планируем повысить уровень компетенции наших специалистов в области продуктов вендора, обеспечив тем самым высокое качество сервиса и квалифицированную поддержку наших клиентов».

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