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«Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Аквариус»

«Т1 интеграция» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала меморандум о сотрудничестве с компанией «Аквариус», российским разработчиком, производителем и поставщиком компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков.

Партнерство «Аквариус» и «Т1 Интеграции» будет способствовать выстраиванию диалога между компаниями, генерации совместных решений и обмену опытом. Интегратор обеспечит тестирование продуктов вендора на совместимость и доступность их функционала в рамках ИТ-инфраструктуры заказчиков.

«Аквариус» – крупнейший отечественный производитель и один из лидеров ИТ-отрасли. Накопленный опыт и компетенции позволяют «Аквариус» разрабатывать и производить отечественные решения в том числе с учетом специализированных требований заказчиков, компания располагает опытом и ресурсами для оперативной реализации крупных ИТ-проектов. Сотрудничество с ведущими отечественными разработчиками, такими как «Т1 интеграция», позволяет «Аквариусу» создавать в том числе программно-аппаратные комплексы, с помощью которых наши заказчики могут решать задачи любой сложности», – сказал Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

«В условиях трансформации рынка и комплексного перехода игроков на отечественные ИТ-решения, сотрудничество с «Аквариус» как с экспертом в области российского ИКТ-оборудования и продуктов очень ценно для «Т1 интеграции». Подписание меморандума заложит основу для дальнейшего развития партнерских отношений, взаимовыгодной лидогенерации и, надеюсь, в ближайшее время мы увидим совместные продукты, динамично меняющие отечественный ИТ-рынок», – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

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