Центр Алмазова успешно применяет технологии голосового ввода данных

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Центр Алмазова) начало успешное применение технологий голосового ввода данных при описании исследований лучевой диагностики. Это стало возможно благодаря продукту Voice2Med, разработанному группой компаний ЦРТ. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

В настоящий момент использование данной технологии показывает достойные результаты, в виде сокращения времени на описание исследований до 30%. Бесспорно, не только экономится время врача, но и повышается качество введенных данных. Cледующий этап, который уже находится в стадии завершения — интеграция продукта Voice2Med с Медицинской информационной системой (МИС) qMS, в результате чего при работе врача реализуется принцип «одного окна» только посредством МИС без применения сторонних приложений. Сейчас проходит этап тестирования и настройки функционала, подготовки к внедрению, в том числе в отделе функциональной диагностики. Планируется дальнейшее развитие технологий голосового ввода данных в МИС по остальным направлениям медицинской деятельности в клинике Центра Алмазова.

Voice2Med — продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет врачу в режиме реального времени заполнять медицинские документы посредством голоса. При осмотре пациентов или проведении лабораторного исследования врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Voice2Med корректно распознает все медицинские термины, аббревиатуры и сокращения. Возможность подключения тематических языковых моделей обеспечивает наличие по окончании осмотра или исследования полностью заполненного медицинского документа, требующего минимума исправлений. Решение позволяет фиксировать детали голосом, не отвлекаясь от обследования, уделять больше времени пациенту, а не рутине.

«Человеку свойственно передавать информацию голосом — это физиологично, привычно и удобно. Голосовой ввод данных может значимо оптимизировать рабочее время медицинских специалистов, улучшить качество сбора анамнеза и снизить трудозатраты. Все эти позитивные эффекты влекут улучшение качества врачебной помощи и снижают нагрузку на медиков. Уже на старте проекта мы фиксируем, что голосовой ввод данных в медицинскую информационную систему на примере описания исследований по лучевой диагностике экономит от 20% до 30% времени врачей-рентгенологов», — сказал Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Русский язык не аналитический, как английский, а синтетический — в одну словоформу собираются различные формы склонения и спряжений слов, поэтому разработка голосового ввода медицинских протоколов на русском языке была серьёзным технологическим вызовом. Сегодня эта задача решена — качество распознавания русской речи в продукте Voice2Med достигает 97-98%, не содержит заимствованных компонентов, продукт внесен в реестр Отечественного ПО. Появление такого продукта сформировало масштабный тренд голосового ввода для цифровизации медицины. Внедрение Voice2Med масштабируется по всей стране, и мы приветствуем его применение в Центре Алмазова, где уже на старте проекта продукт демонстрирует высокую эффективность».

В начале июня 2022 г. группа ЦРТ объявила о том, что возможности Voice2Med были значительно расширены — к имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта, кардиолога и хирурга добавлен новый список медицинских терминов — словарь стоматолога. Кроме того, в ЦРТ создали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью планшета, что удобно, когда кабинет со стационарным компьютером не доступен. Мобильные рабочие места могут быть востребованы специалистами скорой помощи, патоморфологами. судмедэкспертами, врачами на обходах. Cтационарная версия Voice2Med работает в 80 медучреждениях Москвы, в 65 регионах России и продолжает масштабирование.

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ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России — научно-образовательное медицинское учреждение России.

Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Группа ЦРТ фокусируется на создании ИИ-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5000 ИИI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, топливно-энергетическом комплексе, госсекторе, применяются для реализации концепции Safe&Smart City.