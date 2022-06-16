«Сберкорус» и компания «Аквариус» подписали договор о партнерстве

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера») и крупнейший российский ИТ-производитель «Аквариус» (производит серверные системы и системы хранения данных, ноутбуки, моноблоки, ПК, рабочие станции) подписали договор о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Компании ожидают, что партнерские проекты принесут до 15 млрд руб. выручки к концу 2024 г. С начала 2022 г. уже реализуются совместные проекты по поставкам российского оборудования более чем на 600 млн. руб.

Партнерский договор поможет оперативно поставлять российское оборудование под конкретные потребности каждого производства и соблюдать требования российского законодательства. «Сберкорус» создал распределенную сеть внедрения российского оборудования по всей России, что помогает создавать проекты во всех регионах и разрабатывать комплексные программы импортозамещения для каждого предприятия в отдельности, включая модернизацию основных средств и программного обеспечения.

Кроме того, благодаря включению оборудования от компании «Аквариус» в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), предприятия могут получить льготный кредит на его установку в рамках постановления Правительства РФ №1598.

«“Сберкорус” — надежный партнер компании “Аквариус” по внедрению клиентского и серверного оборудования. Совместно наши компании уже реализовали и продолжают прорабатывать проекты для заказчиков из различных отраслей экономики: промышленности, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других. Подписание соглашения о партнерстве поможет нам значительно повысить скорость и качество внедрения российского оборудования по всей стране», — сказал президент компании «Аквариус» Владимир Степанов.

«Наше долгосрочное стратегическое партнерство станет основой для развития инженерной инфраструктуры, гарантирует стабильную работу предприятий и снимает проблемы зависимости от иностранного оборудования, растущих затрат на комплектующие и расходные материалы в иностранной валюте. “Сберкорус” и “Аквариус” обеспечивают комплексную разработку проектов перехода на российское оборудование без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для предприятий самое важное», — отметила заместитель директора по коммерческой политике «Сберкорус» Анастасия Строкова.

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«Сберкорус» — цифровая платформа для компаний и физических лиц. В 2004 г. компания «Корус консалтинг СНГ» стала первым в России оператором электронного документооборота, а в 2012 г. вошла в экосистему «Сбера» и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки. «Сберкорус» сегодня — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов, поставщик для «Сбера» по программному обеспечению и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России. В портфеле компании 20 собственных продуктов. Продукты и сервисы компании доступны для 2,7 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба.