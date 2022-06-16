«Ростелеком» внедрил сервис удаленного управления печатью для eдиного правительственного комплекса

«Ростелеком» полностью перевел инфраструктуру правительственного комплекса в «Москва-сити» на систему удаленного управления печатью собственной разработки. Цифровое решение «Ростелеком. Сервис печати» уже используют более 5000 сотрудников федеральных органов исполнительной власти и структур, размещенных на территории делового центра. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком. Сервис печати» — это полностью российское цифровое решение, разработанное специалистами компании, в 2020 г. оно включено в реестр отечественного ПО. Автоматизированный сервис объединяет функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга работы многофункциональных устройств (МФУ). Система внедряется в органах государственной власти, бюджетных предприятиях, а также коммерческих компаниях любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до федеральных корпораций. Только в офисах «Ростелекома» по всей стране сервис отслеживает работоспособность 6500 принтеров.

Решение обеспечивает широкие возможности безопасной и экономной работы с печатными документами, включая такие опции, как авторизация пользователя на МФУ или сканирование на сетевой ресурс с отправкой ссылки на почтовый ящик специалиста. Управлять процессом печати можно с компьютера или с помощью мобильного приложения, совместимого в том числе и с устройствами под управлением российской мобильной операционной системы «Аврора».

«Внедрение услуги “Ростелеком. Сервис печати” позволяет заказчику не только оптимизировать процесс печати документов и расходы на материалы, но экономить инфраструктурные мощности, так как для ее работы требуется минимальное количество серверов. Компания обеспечивает бесшовный переход на цифровое решение, которое полностью адаптируется под потребности заказчика даже с таким объемом печати, как в правительственном комплексе, где он достигает 100 тыс. страниц ежедневно», — отметил вице-президент, директор по работе с государственными органами «Ростелекома» Михаил Изотов.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.