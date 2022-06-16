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Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт» объявили о сотрудничестве. Специалисты Ramax Group помогут клиентам повышать эффективность бизнеса за счет внедрения качественных импортозамещающих решений «Форсайт» для сбора, обработки, анализа данных, автоматизации отчетности, планирования и прогнозирования бизнес-показателей, автоматизации бизнес-процессов.

В рамках партнерства системный интегратор Ramax Group планирует реализовывать весь цикл работ на проектах по внедрению и сопровождению продуктов для решения аналитических задач любой сложности.

На основе флагманского продукта компании «Форсайт» – «Форсайт. Аналитическая платформа» – разработаны программные продукты для автоматизации бизнес-процессов: «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Сводная отчетность», «Форсайт. Кредитный конвейер». Также в состав платформы входит мобильное приложение, которое предоставляет возможность работать с аналитическими панелями и регламентными отчетами в онлайн-режиме.

«Сотрудничество с «Форсайт» позволит нам расширить портфель аналитических решений в рамках укрепления цифрового суверенитета российских компаний, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Аналитическая платформа «Форсайт» и многофункциональный продукт для создания защищенных мобильных приложений на ее основе «Форсайт. Мобильная платформа» полностью соответствуют требованиям по импортозамещению программного обеспечения и включены в Единый реестр российского ПО».

«Наше сотрудничество обеспечит заказчиков качественным аналитическим решением и поддержкой сильного партнера, – отметила Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт». – Эксперты Ramax Group уже неоднократно подтверждали свою экспертизу в области интеграции аналитических решений как в корпоративном, так и государственном сегментах».

Ramax Group планирует использовать решения «Форсайт» в проектах по импортозамещению и дополнять их собственными разработками в области аналитики данных в соответствии с требованиями заказчиков.

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