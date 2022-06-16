«Пятёрочка» внедрила новую модель тактического планирования цепочек поставок при поддержке ГК «Корус консалтинг»

Торговая сеть «Пятёрочка» разработала и внедрила новую модель тактического планирования цепочек поставок при поддержке ГК «Корус консалтинг». Система позволяет принимать решения об эффективной работе звена магазин – распределительный центр (РЦ), учитывая прогнозы по тарифам, ассортиментные матрицы магазинов и возможности складов по размещению ассортимента.

Каждый регион России имеет свой набор локальных поставщиков и отличается по ассортименту. Новая модель позволяет на имеющейся логистической инфраструктуре распределить поток товаров таким образом, чтобы минимизировать затраты на складские и транспортные услуги по снабжению магазинов. По итогам работы оптимизационного модуля аналитики «Пятёрочки» получают информацию о том, какой ассортимент на каком РЦ должен храниться, как устроены межскладские перемещения и цепочки поставок. Ожидаемое влияние на снижение стоимости транспортной логистики составляет до 25% для магазинов, снабжение которых переключается на другие РЦ (или около 1% от общих затрат на транспорт).

Оптимальный план распределения товаров по РЦ и эффективные цепочки поставок регулярно пересматриваются и корректируются в зависимости от сезонных колебаний и помогают гладко проходить периоды нестабильного, ажиотажного спроса, который был, например, в марте-апреле 2022 г.

Новая модель дополняет имеющиеся инструменты оптимизации, она разработана совместно командой экспертов российской компании «Корус консалтинг» и «Пятёрочки» на базе международных технологий. Помимо тактической модели, «Пятёрочка» также применяет модель для стратегического горизонта планирования (3-10 лет), которая позволяет оптимизировать логистическую инфраструктуру – принимать решения об открытии новых логистических центров, реконструкции или закрытии старых объектов, а также о повышении эффективности и снижении затрат в целом на цепочки поставок по стране. С использованием модели стратегического планирования была рассчитана экономическая эффективность для 11 новых распределительных центров за последние 1,5 года. Для каждого региона снижение суммарных затрат на транспорт и склад составляет 2-5%.

Модель планирования на стратегическом горизонте была доработана, повысилась скорость обработки данных и поиска оптимального решения. Теперь можно получить результат за 1,5-3 часа, что позволяет проанализировать большое количество сценариев и вариантов развития в зависимости от различных значений исходных предпосылок, проверить чувствительность результата к изменениям тарифов, прогнозу продаж и прочим параметрам. В рамках пилота совместно с консультантами ГК «Корус консалтинг» были просчитаны сценарии развития цепочек поставок и логистической инфраструктуры для региона «Волга», что позволило найти эффективные решения и подготовить экономические обоснования по новым инвестиционным проектам в логистике.

«Особенно сейчас нам важно принимать решения оперативно и основываясь на качественных данных. Это касается не только бизнес-процессов, но и развития внутренних компетенций. Поэтому мы обратились к опыту нашего давнего партнёра – "Корус консалтинг", и успешно реализовали пилотный проект, в результате которого получили ответы на вопросы по развитию цепей поставок в одном из регионов и новый инструмент, позволяющий отвечать на актуальные запросы бизнеса. Наша команда аналитиков получила ценный опыт по созданию моделей, анализу и визуализации результатов, что обязательно пригодиться нам и для других проектов», – отметил Кирилл Архипов, руководитель управления сетевой оптимизации торговой сети «Пятёрочка».

«Со временем любые решения устаревают: количество задач растёт, и системы требуют обновления. Наша команда провела аудит существующей стратегической модели в "Пятёрочке" и разработала новую тактическую: она обладает более высокой детализацией по продуктам, благодаря чему может учитывать различия в ассортиментных матрицах разных регионов. Мы рады, что ритейлер продолжает развивать центр экспертизы по моделированию цепей поставок, и с удовольствием примем участие в его дальнейшем расширении», – сказал Дмитрий Красилов, руководитель департамента Supply Chain Planning ГК «Корус консалтинг».