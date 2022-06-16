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Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях

Napoleon IT, российский разработчик сервисов для бизнеса, разработал и разместил на маркетплейсе готовых ML-моделей AI Services платформы ML Space сервис Product Analyzer, позволяющий распознавать товары и цены в российских продуктовых магазинах. В течение первого месяца использования сервис доступен по модели freemium всем пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Products Analyzer позволяет ритейлерам определять цены и классифицировать товары на изображениях. Сервис также может быть использован для мониторинга цен и товаров конкурентов в офлайн-магазинах с целью расширения товарного ассортимента или корректировки ценообразования. Он также позволит определять заполненность полок в собственных магазинах, что упрощает формирование товарных запасов и сокращает недополученную из-за несвоевременной выкладки выгоду.

ML-модели, входящие в сервис, обучены на изображениях из российских продуктовых ритейл-сетей, они распознают на изображениях все товары и их цены. Для того чтобы запустить процесс распознавания, достаточно сфотографировать стеллажи магазина и загрузить изображения в сервис через API в карточке сервиса на платформе SberCloud ML Space.

Использование сервиса Product Analyzer позволит избежать расходов на создание собственного решения по мониторингу цен и заполненности полок. Также сервис оценят разработчики ПО для ритейла, поскольку это поможет сократить time-to-market подобных приложений. Продуктовые ритейлеры могут протестировать возможности сервиса, просто зарегистрировавшись на платформе ML Space.

«Product Analyzer уже используется для распознавания цен и товаров крупнейшими розничными сетями России – и мы хотели бы сделать его более доступным для широкого круга российского ритейла. Мы рады совместно с платформой ML Space развивать сервисы, которые позволяют использовать AI и машинное обучение для решения практических бизнес-задач, и планируем выкладывать новые сервисы в будущем», — отметил Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT.

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Napoleon IT — глобальная ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: предоставление образования в сфере ИТ, заказной разработке программного обеспечения и развитии собственных B2B продуктов. Основные компетенции: ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех. Клиенты — X5 Group, «Бристоль», National Geographic, Cosmopolitan, РБК, «K&Б», Kari, «Рив гош».

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