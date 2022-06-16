Минцифры: российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 году

Минцифры России объявило о том, что российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 г.

Переход в течение года российских авиакомпаний на отечественные системы оформления воздушных перевозок позволит обеспечить безопасность и защиту персональных данных пассажиров.

Работа по подготовке плана миграции ведется специальной комиссией под руководством Минцифры и Минтранса России с 2021 г. с участием других ведомств и отраслевых организаций.

В рамках своей работы комиссия: проводит оценку отечественных систем бронирования; формирует гибкие планы и экстренные сценарии по переходу с зарубежных аналогов на отечественные системы для российских авиакомпаний.

Такие меры позволяют авиакомпаниям в случае отключения от зарубежных провайдеров перейти на российские системы бронирования в течение 24 часов и обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров и багажа.

«С 2021 г. мы активно ведем работу с авиакомпаниями и разработчиками отечественных систем бронирования в первую очередь по плановой миграции, учитываем индивидуальные требования авиакомпаний в части их ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. В этом году мы сделали акцент на план экстренного переключения с зарубежных систем на отечественное ПО, так называемый режим «горячего» резерва. Мы видим, что заранее проработанные механизмы дают свои плоды. Так, в условиях экстренной миграции авиакомпания «Победа» 1 июня успешно перешла на отечественную систему «Леонардо», другие авиакомпании-гиганты планируют завершить переход в октябре 2022 г.», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

В конце мая лоукостер «Победа» получил уведомление об отключении от зарубежного оператора системы Navitairе. Мероприятия по миграции авиакомпания запустила в 20:00 31 мая и уже в 08:00 1 июня начала продажи билетов и регистрации на рейсы через российскую систему «Леонардо» без видимых для пассажиров изменений. Сегодня через нее авиакомпанией уже проведено более 570 тыс. броней. Система «Леонардо» является совместной разработкой «Ростеха» и технологического партнера госкорпорации – компании «Сирена трэвел».

На площадке комиссии активно ведется работа и по нормативному регулированию использования отечественного ПО российскими авиакомпаниями.

«Сегодня особо важно сформировать условия для непрерывной и устойчивой работы российских авиакомпаний, устранения угроз утечки сведений о наших пассажирах. Решение таких задач касается в том числе нормативно-правового регулирования вопроса. Мы закрепили в федеральном законе № 57-ФЗ, что деятельность, связанная с созданием систем оформления воздушных перевозок, имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Также мы нормативно закрепляем ряд дополнительных требований к таким системам. В частности, эти системы должны быть включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Требования вступят в силу уже в конце октября этого года», – сказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.