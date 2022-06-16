Безопасный отдых: «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на семи пляжах Челябинска

Компания «Ростелеком» оборудовала системой облачного видеонаблюдения семь муниципальных пляжей столицы Южного Урала. Современные IP-камеры круглосуточно в онлайн-режиме ведут запись событий на «Городском», «Новороссийском», «Смолинском», «Спортивном», «Чуриловском», «Шершневском» местах отдыха, а также пляже «Белый парус». Видеопоток транслируется в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска» (ЕДДС). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Камеры «Ростелекома» будут работать на городских пляжах до 31 августа 2022 г. Цифровой сервис помогает оператору ЕДДС следить за соблюдением правил отдыха на воде, а также поддерживать общественный порядок.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев: «Для исключения слепых зон мы установили четырехмегапиксельные камеры панорамного типа c несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Такие видеокамеры обеспечивают полный обзор пляжей и мест купания. Устройства отправляют видео в облачное хранилище нашего дата-центра. Передача данных происходит через мобильный интернет. Информация с камер хранится на сервере “Ростелекома” в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги».

Алексей Воронин, директор МКУ «Единая-дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска»: «Ранее мы протестировали сервис облачного видеонаблюдения на пяти муниципальных пляжах Челябинска. В этом году решили оборудовать камерами еще два популярных места отдыха горожан – пляжи “Белый парус” на Шершневском водохранилище и “Спортивный” возле озера Смолино. Видеонаблюдение − эффективный инструмент для постоянного мониторинга обстановки в местах массового скопления людей».

По желанию заказчика облачное видеонаблюдение можно дополнить функцией видеоаналитики для автоматической фиксации различных событий: падение или прыжок человека в воду с причала, заплыв за буйки, выход на лед в зимнее время года и др.

Важное преимущество облачного видеонаблюдения «Ростелекома» — возможность просмотра изображения с камер в режиме реального времени с любого устройства (персонального компьютера, планшета, ноутбука, смартфона) из любой точки мира, где есть интернет.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.