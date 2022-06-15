CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения
|

«Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта

«Сбер» объявил о запуске бесплатного сервиса ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта.

Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить их с конкурентами.

Провести ESG-самодиагностику можно на сайте «Сберпро». Представителю компании необходимо указать её название, отрасль, объём годовой выручки и ИНН. Далее предлагается заполнить ESG-анкету из 36 вопросов, разделённых на три блока.

E — вопросы, касающиеся воздействия компании на окружающую среду и климат. В фокусе – соблюдение регуляторных норм, заинтересованность в низкоуглеродном развитии и снижении негативного воздействия на экологию.

S — вопросы в области социальных факторов, касающиеся качества отношений с персоналом, подрядчиками, контрагентами и т. д. К ним относятся безопасность труда, способность компании сохранять специалистов, соблюдение прав потребителей.

G — вопросы в области корпоративного управления, оценивающие бизнес-практики и внутренние процессы компании.

После заполнения анкеты нейронная сеть проанализирует и оценит степень зрелости ESG-практик в компании в сравнении с релевантными игроками на рынке. Вместе с оценкой клиент получит персонализированные рекомендации по улучшению в каждой из ESG-областей, которые помогут повысить устойчивость и инвестиционную привлекательность бизнеса.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «ESG-повестка в России начала формироваться всего пару лет назад, поэтому пока у нас определённый дефицит инструментов в этой области. «Сбер», как один из инициаторов ESG-трансформации в стране, считает своей миссией расширение практик устойчивого развития на российском рынке и работает над созданием удобных сервисов для всех компаний. Уверен, что появление инструмента ESG-самодиагностики будет способствовать повышению общего уровня ESG-практик в России».

Ранее «Сбер» запустил ещё один новый ESG-продукт — «Зелёную цепочку поставок», инструмент, помогающий крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков на предмет соблюдения требований и принципов в области ESG.

Инструменты «Сбера» учитывают российскую специфику и дают рекомендации компаниям с учётом требований как национального законодательства, так и международных практик. Запуск этих сервисов — важный шаг, который позволит клиентам не только узнать свой текущий ESG-статус, но и выработать необходимые решения для управления ESG-рисками и повышения своей эффективности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

В России поставлен рекорд по закупке отечественного ПО

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще