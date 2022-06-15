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Konica Minolta автоматизировала документооборот розничной сети «Виктория-Балтия»

Konica Minolta внедрила систему электронного документооборота Tessa в розничную сеть «Виктория». Процесс работы с договорами в компании теперь полностью автоматизирован.

Продовольственные магазины «Виктория Балтия» расположены в Москве, Калининграде, Московской и Калининградской областях. В их число входит шестьдесят восемь супермаркетов «Виктория», двадцать три магазина «Виктория квартал», двадцать семь небольших магазинов эконом-класса «Дёшево», а также один гипермаркет cash&carry «Кэш».

Перед внедрением системы специалисты Konica Minolta провели в компании тщательный аудит организации работы с договорами. Далее клиенту были предложены рекомендации по доработке этого процесса. Konica Minolta улучшила карточки договоров и интегрировала в работу с документами ряд дополнительных этапов и проверок. Кроме того, у компании появилась возможность отправлять их пользователю для ознакомления, показывать ему документы и давать к ним доступ по определенным правилам.

Оптимизировав работу с договорами, Konica Minolta внедрила у заказчика систему электронного документооборота Tessa. Она предполагает несколько маршрутов визирования, а распределение документов по ним происходит по определенным правилам. В системе можно установить запрет согласования документов для отдельной группы пользователей, создавать дополнительные соглашения на основе договоров и получать информацию об окончании срока действия документов. Среди других полезных функций системы – возможность просматривать историю согласования договоров.

«Специалисты Konica Minolta провели полное проектное сопровождение решения. Система успешно введена в промышленную эксплуатацию и работает в соответствии со всеми пожеланиями клиента. Процесс работы с договорами в компании стал значительно удобнее, сотрудники могут производить с ними гораздо больше операций», – отметил Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Целью проекта являлось разделение договорных потоков сети «Виктория» с сетью «Дикси». Определяющими факторами при выборе решения стали скорость развёртывания, компетенции подрядчика и бюджет проекта. Сроки реализации проекта составили 1,5 месяца на запуск базового договорного потока, без автоматизации маршрутов, и 2 месяца на миграцию из единой СЭД. Подрядчик выполнил работы в запланированные сроки и на высшем уровне. Со стороны команды внедрения сложностей не возникло. Реализована интеграция с SAP в части договорного потока, а также интеграция с операторами ЮЗЭДО и шиной данных Terralink», – сказал Павел Селиванов, директор по информационным технологиям компании «Виктория-Балтия».

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