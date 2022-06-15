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Досмотровое оборудование из ОЭЗ «Технополис Москва» будет выявлять опасные предметы из углепластика

В ОЭЗ «Технополис “Москва”» создали инновационную систему раздельного обнаружения опасных предметов, выполненных не только из металлов, но и из углеродного волокна. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ Москвы – компания “Диагностика-М” – создала систему раздельного обнаружения запрещенных к проносу предметов, выполненных не только из металлов, но и из углепластиков, которые применяются для изготовления оружия скрытого ношения. Это досмотровое оборудование на 98% состоит из отечественных комплектующих. Производство всех основных узлов и деталей – от печатных плат до компонентов корпуса, необходимых для выпуска нового высокотехнологичного оборудования, сосредоточено в России. Серийный выпуск системы планируется начать до конца 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Раньше углепластики не определялись в металлоискателях. Новое программно-аппаратное решение может не только обнаружить этот материал, но и выделить его в отдельный класс. Это необходимо для построения подробных селективных программ безопасности. Кроме того, появилась возможность видеть запрещенные опасные объекты при игнорировании предметов личного пользования, таких как ключи, фурнитура одежды, ювелирные украшения и др.

«Диагностика-М» планирует до конца 2022 г. завершить организацию крупносерийного производства нового оборудования под названием ВИДЕКТ-СМ-21, которое не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, сказал генеральный директор предприятия Владимир Усачев.

«Эта досмотровая система впервые в мире позволяет выявлять и классифицировать опасные предметы из металла и неметалла, проносимые на теле человека. Для изготовления данной продукции будут применяться разработанные специалистами компании высокотехнологичное оборудование и средства интеллектуальной автоматизации. Эти инновационные технологии позволят значительно сократить сроки изготовления готовых изделий за счет снижения общего объема ручного труда», – отметил Владимир Усачев.

Продукты компании обеспечивают антитеррористическую безопасность на транспорте, таможне, почте и в местах массового скопления людей. Это стратегическая альтернатива для импортозамещения зарубежных аналогов, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

«Компания входит в кластер высокотехнологичных производств, где работают 14 предприятий различных направлений: от 3D-печати и электротехники до измерительного и образовательного оборудования. За время работы в ОЭЗ Москвы они изготовили продукцию на сумму свыше 2,3 млрд руб. Более половины всей этой суммы составляет вклад “Диагностики-М”», – сказал Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Для резидентов действуют особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.

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