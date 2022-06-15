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Cloud4Y предоставил облачный кластер с GPU компании «Транспортные проекты и инвестиции»

Компания «Транспортные проекты и инвестиции» (ТПИ) является независимой фирмой, работающей в области инжиниринга, консалтинга и инвестиций. Специализируется преимущественно на развитии портов, гаваней, причалов, различных морских и речных терминалов и морских возобновляемых источников энергии.

К облачному провайдеру Cloud4Y компания обратилась за виртуальными рабочими столами, Виртуальное рабочее место стандартизировано и полностью готово к работе, а также доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука или мобильного устройства. За счет этого сотрудники могут эффективно работать без привязки к основному рабочему месту. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Вскоре, оценив преимущества виртуализации, ТПИ мигрировала еще часть своей инфраструктуры в облако, переехав в кластер с GPU. Это было сделано для того, чтобы упростить и ускорить работу штатным проектировщикам. Сервера с GPU выводят на новый уровень производительности работу с приложениями глубокого и машинного обучения, высокопроизводительных вычислений (HPС), рендеринга графики. Они до 10 раз производительнее, чем CPU.

Благодаря использованию более производительного оборудования проектировочный отдел смог быстрее выполнять сложные расчеты. Это позволило повысить качество и производительность работы, открыло новые возможности по расширению бизнеса.

В настоящее время Компания «Транспортные проекты и инвестиции» активно использует облачные сервисы корпоративного облачного провайдера Cloud4Y.

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