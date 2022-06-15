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«Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, завершила проект по автоматизации управления жизненным циклом учетных записей и прав доступа в АО УК «Первая». Решение, развернутое на базе программного продукта Avanpost IDM, помогло компании оптимизировать выдачу прав доступа новым сотрудникам и формирование заявок на доступ в системы управляющей компании. Также в рамках проекта настроена интеграция с Jira Service Desk. Об этом CNews сообщили представители «Аванпост».

Основными задачами проекта стали укрепление контура информационной безопасности предприятия, автоматизация онбординга и процессов запроса доступа, его согласования и исполнения.

На момент старта работ в инфраструктуре компании было большое количество внутренних систем, интеграция с IDM которых потребовала бы месяцы доработок. Именно для таких систем была выполнена интеграция с Jira Service Manager. Теперь запрос доступов для сотрудников полностью автоматизирован. Получить его можно по принципу единого окна.

Внедрение Avanpost IDM улучшило два важных бизнес-процесса, связанных с выходом нового сотрудника и формированием запроса доступа в системы организации. Благодаря этому учетная запись с базовыми доступами создается автоматически сразу после оформления сотрудника. В итоге при выходе в офис у человека будут базовые доступы и возможность сразу приступить к работе.

Изменения коснулись и управления доступом к системам УК «Первая». Теперь все доступы выдаются через портал самообслуживания IDM, где они разбиты по системам и типам.

В рамках проекта заказчик взял на себя дизайн ролевой модели и подключение управляемых информационных систем. В настоящий момент полноценное функциональное сопровождение системы и ее развитие осуществляется полностью силами специалистов управляющей компании.

«Внедрение системы Avanpost IDM в УК “Первая” позволило достичь ощутимых результатов. С одной стороны, повысилась прозрачность и автоматизация деятельности для ИТ и ИБ подразделений заказчика, с другой – упростился процесс подачи заявки на доступ и отслеживание пути ее исполнения для пользователя. Одним из важных аспектов этого процесса, на мой взгляд, является высокая степень вовлеченности и компетентности специалистов заказчика, которые полностью закрывают вопросы эксплуатации внедренного решения и развивают его как в части наращивания функционала, так и в части расширения ландшафта управляемых систем», – сказала Марина Доний, заместитель генерального директора по проектной работе компании «Аванпост».

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УК «Первая» – российская управляющая компания, основатель отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на конец 2021 г. составляет 1,56 трлн руб.

Аванпост» – российский разработчик систем идентификации и управления доступом. «Аванпост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. В линейке решений компании представлены следующие продукты: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предприятия; Avanpost PKI – система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра; Avanpost FAM – система единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации; Avanpost Web SSO – система единой аутентификации пользователей в порталах и внешних приложениях. Все решения разработаны с учетом требований законодательства России, входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России.

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