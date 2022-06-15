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«АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации

Системный интегратор «АМТ-груп» и российский производитель серверного оборудования Gagar>n провели тестирование оборудования Gagar>n на совместимость с основными платформами виртуализации. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-груп».

Компания Gagar>n разрабатывает и производит серверное оборудование, является членом Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и партнером Автономной некоммерческой организация развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»). Продукты компании включены в реестр радиоэлектронной и промышленной продукции Минпромторга.

В рамках тестирования была проведена оценка возможности замены иностранного серверного оборудования в проектах, реализуемых компанией «АМТ-груп», оборудованием российского производства, а также проверка совместимости с платформами виртуализации, используемыми в текущих проектах: VMware vSphere, Virtuozzo и российским решением виртуализации zVirt.

На каждой из установленных платформ виртуализации проводились полнофункциональные тесты. Во время тестирования Virtuozzo дополнительно была проверена работоспособность встроенной программно-определяемой системы хранения (SDS). Результаты тестирования подтвердили стабильную работу платформ на серверах Gagar>n, а также ожидаемую производительность серверов на уровне установленных процессоров и объема памяти.

«Cерверы Gagar>n, в совокупности с предлагаемыми компанией устройствами хранения, отлично подходят для масштабных проектов в области обработки больших данных и крупных интернет-проектов. Для корпоративных заказчиков серверы будут интересны в качестве аппаратной платформы для построения крупных программно-определяемых хранилищ данных, гиперконвергентных платформ для виртуализации и облачных решений», - отметил Владимир Попов, директор Департамента инфраструктуры информационных систем «АМТ-груп».

«Мы рады помочь заказчикам наших партнеров в решении задач по модернизации и созданию высокоэффективной, гибкой и независимой вычислительной инфраструктуры», - сказала Леся Виноградова, руководитель Лаборатории Gagar>n - OCP Experience Lab Moscow.

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«АМТ-груп» – системный интегратор, специализирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем: систем хранения и обработки данных, систем обеспечения информационной безопасности, корпоративных мультисервисных сетей, систем IP-телефонии, систем видеоконференцсвязи, контакт-центров, систем управления взаимоотношениями с клиентами, беспроводных сетей и систем передачи данных, ситуационных центров и центров оперативного управления информационной безопасностью, систем видеонаблюдения и комплексных телевизионных систем, включая системы IPTV. Компания является партнером более 100 ведущих российских и мировых производителей оборудования и программного обеспечения.

«АМТ-груп» выполняет проекты для государственных структур и бизнеса в различных отраслях экономики, наиболее активно работая в телекоммуникациях, финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспортной отрасли.

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