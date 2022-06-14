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Студенты скачали 9 петабайт через Wi-Fi в вузовских общежитиях Москвы

Как выяснил «билайн бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКома»), в 2021 г. общий объем использованного трафика в студенческих общежитиях столицы превысил девять петабайт (1 петабайт = 1 млн гигабайт). Учитывался объем информации, скачанной пользователями Wi-Fi со всех типов устройств (ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны) в сетях, развернутых оператором. Для сравнения: чтобы записать такой объем данных на iPhone 13 (модель на 512 гигабайт), потребуется 17 578 устройств. Если поставить их все друг на друга, высота полученной башни превысит 25,5 километров, или 77 Эйфелевых башен. А если представить этот объем информации в метриках кинематографа, то это не менее 4,5 млн фильмов в хорошем качестве или все снятые сериалы за последние 20 лет!

«Билайн бизнес» уже несколько лет предоставляет беспроводной доступ к интернету в студенческих общежитиях Москвы. На сегодняшний день телеком-оператор установил более 8 тысяч точек доступа Wi-Fi в более чем 100 адресах студенческих общежитиях 24 вузов столицы, включая Российский Университет Дружбы Народов, Технический Университет им. Баумана, Московский Политехнический Университет и Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «билайн бизнес»: «Уже более пяти лет «ВымпелКом» плодотворно сотрудничает с Правительством Москвы, принимая участие в реализации значимых для города технологических инициатив. Например, мы обеспечиваем бесплатный для пользователей (или москвичей и гостей столицы)доступ к Интернету на различных площадках, среди которых общежития крупнейших российских вузов. О востребованности и актуальности наших усилий свидетельствует постоянно растущий объем интернет-трафика, поглощаемый данными локациями».

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