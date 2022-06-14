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СТЦ и «Вижнлабс» подтвердили совместимость PostLink и решения FaceID на платформе ОС «Аврора 4.0»

«Специальный технологический центр» (СТЦ) и «Вижнлабс» протестировали совместную работу своих продуктов на платформе ОС «Аврора 4.0». Теперь СТЦ может интегрировать в корпоративный мессенджер PostLink решение «Вижнлабс» по распознаванию лиц SDK Mobile для аутентификации в приложении (FaceID).

В PostLink для ОС «Аврора» можно осуществлять аудиозвонки, принимать и отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата по защищенному каналу связи, получать push-уведомления о новых сообщениях. В мессенджере реализованы навигация по принятым файлам, механизм модерирования и администрирования, защита приложения паролем или PIN-кодом, есть опция организации групповых чатов (конференций).

Теперь пользователям PostLink доступна авторизация по лицу, что существенно снижает риски, связанные с неправомерным доступом в приложение и утечки данных.

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