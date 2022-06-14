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Smart Engines вывела на рынок Армении ИИ решения для распознавания

Разработчик технологий искусственного интеллекта компания Smart Engines представила в Армении программные решения по распознаванию документов для идентификации клиентов. Системы поддерживает высокое качество и скорость распознавания паспортов, ID карт, водительских прав, других документов и форм на английском, армянском, русском и еще 99 языках, а также распознавание банковских карт и QR-кодов. Технологии также обеспечивают сверку лиц на фотографии из документа и селфи. Компании и интеграторы могут использовать распознавание в мобильных приложениях, веб-решениях и учетных системах. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Технологии Smart Engines уже используются для распознавания удостоверяющих личность документов Армении и России в российском мобильном приложении «IDpay – денежные переводы». Это приложение позволяет совершать удобные и быстрые денежные переводы в рублях с любой российской карты на карту любого банка Армении. Разработку приложения и интеграцию библиотек распознавания выполнили специалисты компании «Мобильные платежи».

Зарегистрироваться в приложении IDpay могут граждане Армении и России. Для этого им нужно пройти удаленную идентификацию, сделав фото паспорта России или ID-карты Армении. С помощью Smart ID Engine документы распознаются, и необходимые данные автоматически вносятся в заполняемые в приложении поля регистрационной формы. Процесс распознавания выполняется безопасно на мобильном устройстве пользователя без передачи изображений на внешние ресурсы. Время распознавания главного разворота паспорта России или ID-карты Армении на одном кадре на смартфоне занимает около 0,15 секунды.

После того как человек проверил и подтвердил свои персональные данные, в приложении IDpay, ему становится доступна возможность сделать денежный перевод, введя данные (прикрепив) российской банковской карты. Отправлять средства клиентам IDBank можно по номеру телефона, а клиентам других банков Армении по номеру карты. Для ввода данных банковской карты, с которой осуществляется или на которую выполняется перевод, также применяется распознавание на базе алгоритмов ИИ. Пользователю достаточно показать карту камере смартфона. Точность распознавания номера карты с помощью технологий Smart Engines достигает 99,68%, а скорость работы 0,035 секунды на кадр.

«Мы рады предложить в Армении высокоточные и высокопроизводительные технологии распознавания документов на фотографиях и в видеопотоке в мобильных приложениях, веб-решениях и учетных системах. Наши программные продукты поддерживают извлечение данных на более чем 100 языках, включая распознавание армянского и русского. На базе наших продуктов компании Армении смогут реализовать принципиально новый цифровой опыт взаимодействия с клиентами при дистанционном обслуживании или оказании услуг в отделениях», – сказал кандидат технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Сегодня банки, страховые компании, операторы связи и другие компании Армении могут использовать технологии Smart Engines для автоматического извлечения данных национальной ID-карты, водительских прав, свидетельств о регистрации автомобиля и виз, сертификата о присвоении социального номера, а также банковских карт и QR-кодов. Кроме Армении поддерживается более 1974 типов удостоверяющих документов 210 государств мира. Наиболее полное покрытие реализовано для распознавания документов стран Евразийского экономического союза, в который кроме Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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