«Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО»

«Сберсервис» (входит в экосистему Сбербанка) заключил соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком операционных систем «Базальт СПО» и получил статус «Интегратор» – официальный партнер по внедрению решений вендора. Статус интегратора подтверждает компетенции специалистов «Сберсервиса» по формированию технических требований к программному обеспечению, поставке лицензий, интеграции операционных систем «Альт» в корпоративную ИТ-инфраструктуру и сопровождению на протяжении всего жизненного цикла, а также по созданию комплексных решений с использованием продуктов «Базальт СПО». Партнерская программа предусматривает плотное сотрудничество с техническими специалистами «Базальт СПО». В частности, «Сберсервис» получил возможность использовать продукты вендора в пилотных проектах и на тестовых стендах.

«“Сберcервис” – одна из крупнейших компаний в России, она поддерживает не только ИТ-инфраструктуру Сбербанка, но и других организаций, совокупно владеющих критической информационной инфраструктурой федерального значения, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Совместная работа специалистов “Базальт СПО” и "Сберcервиса" по переводу этой инфраструктуры на российские ОС “Альт” станет значительным вкладом в обеспечение технологической независимости цифровой среды российской экономики».

Российские операционные системы семейства «Альт» на базе ядра Linux работают на серверах, на офисных и промышленных компьютерах, в облачных и виртуальных средах. «Альт» выпускаются в виде дистрибутивов; в составе каждого – операционная система и большой набор прикладного программного обеспечения для повседневной работы пользователей и системных администраторов. «Базальт СПО» развивает линейку ОС «Альт» на собственной инфраструктуре разработки, которая полностью находится под российской юрисдикцией. Способность работать в гетерогенных системах и обеспечивать плавный, постепенный переход с импортного ПО сделало эти ОС очень востребованными. Их уже внедрили тысячи госструктур федерального значения, корпораций с государственным участием, организаций финансового сектора, образования и здравоохранения, промышленных гигантов и индивидуальных предпринимателей.

«Сегодня на рынке присутствует ряд отечественных продуктов, не уступающих по качеству иностранным. В том числе – российские аппаратные платформы и программные решения. Сейчас “Сберcервис” расширяет спектр своих сервисных услуг, предлагая миграцию на импортозамещающие продукты, — сказал Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервис». — Благодаря сотрудничеству с “Базальт СПО” мы сможем предложить клиентам надежные, устойчивые отечественные решения для создания современных, функциональных и хорошо защищенных информационные систем любого масштаба и сложности».

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») – российская сервисная ИТ-компания, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. В штате компании работает 6500 инженеров. Компания обслуживает более 2 млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью.