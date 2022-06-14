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Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира

Российский разработчик «Датапакс» объявил о запуске нового цифрового сервиса для пассажиров – мобильного приложения «Липецкая область транспорт». Оно уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

В мобильном приложении в режиме реального времени можно увидеть местоположение транспорта на карте, узнать расписание и прогноз прибытия на нужную остановку и построить удобный маршрут с учетом пересадок. По словам разработчиков, планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

В настоящее время в приложении доступна информация о междугородних маршрутах Липецкой области. Пользователи могут оставлять предложения в разделе «Поддержка», это поможет сделать мобильное приложение еще более удобным.

Липецкая область получила из федерального бюджета 1,3 млрд руб. на обновление общественного транспорта в рамках программы «Чистый воздух». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Новые автобусы на газомоторном топливе, а также современные цифровые сервисы для пассажиров позволят повысить качество транспортной обслуживания в регионе.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.

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