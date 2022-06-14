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Activecloud и Atevi Systems запускают облачный сервис аренды «1С»

Поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга Activecloud совместно со своим партнером Atevi Systems запускает новую услугу по размещению продуктов «1С» в собственном облаке.

Теперь клиентам на территории России и Белоруссии доступна аренда «1С» на операционной системе Linux с подключением системы управления базами данных PostgreSQL. Переход в облачный сервис аренды «1С» позволит компаниям сократить затраты как на физическую ИТ-инфраструктуру, так и на покупку ПО. При этом будет соблюдена лицензионная чистота, а использование продукта станет более удобным благодаря возможности удаленного подключения пользователей к системе.

Компания Atevi Systems занимается разработкой веб-проектов на платформе «1С-Битрикс», а также внедрением продуктов «Битрикс24» и «1С:Предприятие» на территории Белоруссии. Для собственных нужд Atevi Systems также использует CRM-систему «Битрикс24». В то же время компания была заинтересована в интеграции CRM-системы и «1С» для ускорения бизнес-процессов и снижения капитальных и операционных затрат на проприетарные лицензии. Для успешного развертывания, простоты управления и последующего масштабирования проекта наиболее подходящими являются именно облачные серверы, поэтому с этой задачей компания обратилась к своему партнеру – Activecloud. Специалисты облачного провайдера развернули виртуальную машину на Linux (свободная и бесплатная операционная система CentOS версии 7 с ядром Linux.), настроили окружение, установили необходимое ПО для работы «1С». После размещения в облаке баз данных Atevi Systems и тестирования скоростей подключения был произведен полный перенос сервера «1С» из локальной сети организации на вычислительные мощности провайдера.

«При выборе облачного провайдера для перевода «1С» мы в первую очередь руководствовались требованиями к безопасности и надежной защите базы данных. Поэтому выбор сразу пал на Activecloud. VPN-туннель, предоставляемый провайдером, соединяет сервер в облаке с нашей локальной сетью. Так, пользователи из локальной сети компании получают защищенный доступ ко всем необходимым данным в облаке. Кроме того, по итогам проекта мы смогли реализовать полноценную интеграцию «1С» с CRM-системой, и теперь карточку «1С»-документа можно открывать в CRM. Это освобождает сотрудников от необходимости дублировать информацию, позволяет специалистам работать в режиме «одного окна» и решать бизнес-задачи продуктивнее и быстрее. Таким образом, мы уже в течение года используем «1С», развернутую на Linux, и на собственном опыте убедились в удобстве и эффективности такого сценария. Именно поэтому совместно с нашим партнером было принято решение о выводе новой услуги на рынок», – сказал Андрей Лысюк, директор Atevi Systems.

«Размещение «1С» на серверах Activecloud в Linux-среде уже доступно для тех компаний, которые заинтересованы в более эффективной и выгодной модели, отвечающей требованиям времени. Облачный сервис, предоставляемый по модели SaaS, позволит клиентам существенно экономить на приобретении дорогостоящего ПО и не зависеть от его доступности. В процессе подключения услуги наши специалисты бесплатно проводят базовую настройку сервера, а эксперты Atevi Systems – базовую настройку «1С:Предприятие». Заказчику нужно оплатить лишь аренду сервера и лицензии «1С», при этом не требуется дополнительная оплата лицензий на операционную систему и базу данных. Важно отметить, что пользователи продолжают привычное использование инструмента с гарантированной защитой данных», – сказал Павел Райков, технический pre-sale Activecloud.

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