В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius

8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius. Его участниками, помимо самого университета, выступили 11 ведущих российских компаний ИТ-отрасли. Задача Дизайн-центра – импортозамещение в крайне чувствительном для России сегменте промышленности. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Свои подписи под соглашением поставили руководители НИЯУ МИФИ, Института Системного программирования РАН и отечественные лидеры в сфере электроники и ПО: МЦСТ, «Байкал электроникс», «ХайТэк», ГК Astra Linux, «Эремекс», КЭАЗ, «Тимтех», «Крафтвэй», «Аэродиск» и «Ведавроект».

Директор Дизайн-центра Валентин Климов (слева) и заместитель директора Владислав Самойлов

Mephius займется разработкой передовых технологий и услугами дизайна микроэлектроники и системного ПО полного цикла. Как было отмечено участниками подписания соглашения, предпосылкой для появления Дизайн-центра стала нынешняя политико-экономическая ситуация, в которой достижение Россией технологического суверенитета является одной из первоочередных задач.

Дизайн-центр реализован как подразделение НИЯУ МИФИ, и в то же время будет работать в тесном контакте с компаниями – индустриальными партнерами. Совместно с ними предполагается создавать лаборатории и учебные центры. Уже в сентябре запланировано открытие авторизованных учебных центров компаний ГК Astra Linux и «Эремекс».

Потенциальными потребителями и заказчиками прикладных разработок центра должны стать как крупные российские корпорации, так и зарубежные клиенты на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Южной Африке.

Кроме прикладных разработок в центре будут вестись научные исследования по таким темам, как современные архитектуры IP-блоков, криптография, перспективные логические модели архитектур, технология создания программных моделей систем на кристалле на основе систем бинарной трансляции, технология совместимости кодов разных архитектур.

В центре планируется реализовывать магистерские программы, программы специалитета и дополнительного образования по таким направлениям, как открытая микропроцессорная архитектура RISC-V, разработка IP-блоков и SDK, разработка доверенных ПАК и платформ, разработка операционных систем, разработка САПР микроэлектроники. Первой станет запускаемая в сентябре в партнерстве с компанией МЦСТ магистерская программа «Разработка высокопроизводительных микропроцессоров и средств вычислительной техники».

«В Mephius совместно с его индустриальными партнерами будет создан комплексный учебный центр подготовки высоковостребованных специалистов по проектированию микропроцессоров, IP-блоков, САПР, ОС, компиляторов, гиперконвергентных систем и других решений», – отметил директор Дизайн-центра Валентин Климов.

На одной площадке будут взаимодействовать компании разной специализации: разрабатывающие разные типы микропроцессоров, продукцию электроники, технологии и ПО мирового уровня, а также предоставляющие разные виды услуг по разработке передовой микроэлектроники, электроники и ПО.

Решения этих компаний, отметил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, способны в значительной степени дополнять друг друга, что позволяет рассчитывать на серьезный синергетический эффект.

«Среди уникальных проектов центра – создание комплексной САПР микроэлектроники (системного, логического и физического уровней), отечественного графического процессора, технологии «умного» SSD-диска, а также алгоритмов машинного обучения для автоматизированного проектирования перспективных микропроцессорных архитектур, IP-блоков. В рамках центра будет создан тестовый полигон для системной интеграции отечественных решений его индустриальных партнеров и внедрения в рамках программы импортозамещения. Центр будет также оказывать услуги по технологическому консалтингу на предмет разработки, внедрения отечественных продуктов и технологий в области микроэлектроники и ПО, а также готовить кадры», – сказал заместитель директора Дизайн-центра Владислав Самойлов.

Дизайн-центр Mephius займет целый этаж в Научном лабораторном корпусе НИЯУ МИФИ площадью около 2500 кв. м. В полную силу центр должен заработать уже с сентября 2022 г.

На начальном этапе задачи импортозамещения в центре будут решать не менее 50 сотрудников, в дальнейшем же их число должно увеличиться в несколько раз.