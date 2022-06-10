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«Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте

«Ингосстрах» совместно с Smart Engines и NVI Solutions внедряет систему распознавания документов при оформлении полисов ОСАГО на сайте. Эта мера позволит предотвратить случаи мошенничества и позволит обработать до 2 млн комплектов документов в год.

Система распознавания документов работает полностью в автоматическом режиме и помогает не только ускорить процесс оформления полиса, но и предотвратить случаи использования недостоверных данных или поддельных документов. Технология распознает удостоверяющие документы, которые подают клиенты при заключении договора страхования: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, ПТС и др.

Техническое решение построено на базе программного обеспечения NVI Solutions – owl.Scan, которое поставляется в виде HTTP-службы для установки в информационный контур компании. Библиотека распознавания документов Smart ID Engine автоматически извлекает данные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Безопасность обработки персональных данных обеспечивается за счет того, что изображения документов ни в каком виде не передаются на обработку во внешние сервисы и третьим лицам.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта для безопасного распознавания документов – важный шаг по цифровизации страховых услуг, ведь это позволяет нам автоматизировать процесс заполнения заявки и снизить риски, связанные с мошенничеством. С внедрением системы получить полис ОСАГО в нашей компании стало еще проще и удобнее», – отметил начальник отдела развития цифровых каналов «Ингосстраха» Денис Филиппов.

«Высокоточные технологии распознавания базируются исключительно на алгоритмах искусственного интеллекта и обеспечивают безопасность их использования при распознавании документов с персональными данными как для компаний, так и для клиентов. Внедренные в нашем решении owl.Scan алгоритмы проверки признаков компрометации документов позволяют нам сегодня предложить рынку принципиально новые возможности борьбы со страховым мошенничеством в России», – сказал генеральный директор NVI Solutions Филипп Беляев.

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