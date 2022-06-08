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NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения

NGR Softlab и «Калуга астрал» подписали партнерское соглашение. В сервисах и услугах «Калуга астрал» теперь будут предлагаться решения от NGR Softlab для обеспечения надежной защиты данных клиентов.

«Калуга астрал» — многопрофильный системный интегратор ИБ полного цикла, обеспечивает безопасность информационных систем различного уровня сложности. Внедряет решения, повышающие защищенность и производительность инфраструктуры своих клиентов, противодействует утечкам информации и несанкционированному доступу к ней.

NGR Softlab — российский разработчик интеллектуальных систем управления безопасностью, инструментов анализа и мониторинга ИБ. В арсенале компании находятся комплексные решения под различные задачи ИБ:

Alertix — комплекс инструментов мониторинга ИБ, автоматического сканирования угроз и предоставления информации для быстрого обнаружения инцидентов.

Infrascope — комплексное решение для достижения прозрачности управления привилегированным доступом класса Privileged Access Management (PAM) с целью предотвращения внутренних и внешних атак, а также взлома УЗ;

Dataplan — аналитический комплекс для обработки данных за счет применения алгоритмов машинного обучения, способный обнаруживать любые угрозы, анализировать данные и объединять их для трансформации и визуализации.

Продукты эффективно дополняют друг друга и могут быть интегрированы между собой для обеспечения максимального соответствия политике безопасности организации. Продукты компании зарегистрированы в Реестре российского ПО, в скором времени Infrascope и Alertix получат сертификат 4 уровня доверия ФСТЭК.

«В условиях высокой внешней волатильности и постоянно возникающих угроз, нашей миссией является обеспечение бесперебойной и безопасной работы наших клиентов. Подписанное соглашение с NGR Softlab поможет не только укрепить позиции на рынке ИТ-услуг, но и гарантировать заказчикам профессиональную поддержку и высокое качество решений для поддержки информационной безопасности», — сказал директор «Калуга астрал» Игорь Чернин.

«Мы наблюдаем сейчас высокий спрос на российское ПО в сфере информационной безопасности ввиду ухода многих зарубежных игроков с рынка. Для оперативного внедрения наших продуктов в российских компаниях, находящихся в уязвимом состоянии в текущей ситуации, важным пунктом был поиск надежного интегратора ИБ-решений. Проекты “Калуга астрал” отражают экспертный и ответственный подход к задачам по повышению уровня информационной безопасности клиентов, именно поэтому мы сделали свой выбор в пользу сотрудничества с "Калуга астрал"», — отметил директор NGR Softlab Дмитрий Пудов.

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Компания NGR Softlab — российский разработчик средств обработки и анализа данных, информационной безопасности, а также роботизации бизнес-процессов. Работает на рынке с 2019 г. и специализируется на технологиях сбора, обработки, хранения и визуализации информации. Центр исследований и производство расположены в России и ориентированы на российского потребителя.

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