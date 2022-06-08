МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения

«МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила сервис облачного видеонаблюдения в виде гибкого «коробочного» решения, позволяющего бизнес-клиентам быстро наладить круглосуточный видеомониторинг на любом объекте при минимуме оборудования и затрат. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис «МТС облачное видеонаблюдение» – готовое к использованию, простое в наладке и использовании решение для бизнеса любого масштаба, которое позволяет контролировать из любой точки России безопасность сотрудников и имущества, быстро решать возникающие инциденты, вести мониторинг бизнес-процессов и управлять ими, не присутствуя на объекте и не опасаясь за сохранность данных.

Чтобы подключиться к сервису, клиенту достаточно иметь доступ в интернет от любого оператора, IP-камеру, персональный компьютер или мобильное устройство. Видеорегистратор, сервер и другое оборудование не требуется – видеоизображение в формате HD/FullHD обрабатывается и сохраняется в дата-центрах МТС. Сервис доступен клиентам в мобильных приложениях на платформах iOS и Android, а также через web-кабинет.

«Основное преимущество сервисов облачного видеонаблюдения в том, что пользователю не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, а записанное видеоизображение не может быть утрачено из-за сбоев или стерто злоумышленниками. МТС как телеком-оператор, облачный провайдер и поставщик ИТ-решений готов предоставить своим клиентам дополнительные плюсы в виде скоростных каналов связи, повышенную гарантию сохранности видеоархивов за счет многократного резервирования, а также широкий спектр услуг из экосистемы наших сервисов», – сказал Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

Функционал сервиса включает в себя круглосуточный удаленный доступ к видеоматериалам, циклический архив видеозаписей, возможность их выбора круглосуточно или по событию, доступ к интеллектуальным модулям камеры. Сразу после активации услуги пользователь может просматривать видео с нескольких камер в режиме мультикартинки, переходить в полноэкранный режим для просмотра изображения с конкретной IP-камеры, сохранять видео в память персонального компьютера.

МТС обеспечивает монтаж, настройку и эксплуатацию сервиса, включая хранение видеоархива до 30 дней в зависимости от тарифа. Базовая цена услуги составляет от 300 руб. и включает в себя просмотр видео в режиме реального времени, получение уведомлений о тревожных ситуациях на e-mail, минимальный срок хранения видео в течение трех дней, доступ к архиву и неограниченное количество скачиваний фрагментов записи.

Решение развернуто на открытой платформе MTSAI в облаке провайдера #CloudMTS, что обеспечивает высокую защищенность данных, а также открывает возможности для использования в сервисах видеонаблюдения технологии искусственного интеллекта.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.