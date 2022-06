IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством

IBS, российская сервисная ИТ-компания, и Test IT, разработчик российской системы управления тестированием, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Его целью является развитие комплексного решения Test IT Pro — единой цифровой экосистемы управления качеством, которая позволяет решать любые задачи тестирования на всех этапах жизненного цикла создания программного продукта.

Основная миссия партнерства IBS и Test IT — помочь крупным российским B2B- и B2G-организациям эффективно решать задачи, связанные с обеспечением качества выпускаемых цифровых продуктов. Это импортозамещение значительной части инструментов разработки и тестирования, управление всеми видами тестирования в едином пространстве, создание и поддержка тестовой документации, разработка автотестов, проведение и сбор отчетности по автоматизированному и нагрузочному тестированию, управление командами обеспечения качества и разработки, а также усиление их компетенций с помощью экспертизы IBS.

Test IT Pro — новое решение, созданное в рамках партнерства IBS и Test IT. В качестве его базовой технологической платформы используется современная система управления тестированием, разработанная Test IT, которая позволяет управлять ручным функциональным и автоматизированным тестированием: планировать работу, вести тестовую документацию, выполнять тестирование, анализировать результаты автотестов и строить отчеты по качеству программного продукта. Ряд ключевых модулей экосистемы разработан партнерскими центрами компании IBS на базе «Сколково». В частности, модуль Qual IT для создания рабочего места разработчика автотеста и модуль Load IT для управления нагрузочным тестированием созданы специалистами IBS AppLine Innovation, а ряд других продуктов — компанией IBS AppTest. Все эти программные инструменты помогают решать конкретные прикладные задачи инженерам по тестированию, руководителям проектов, тест-аналитикам и другим специалистам, обеспечивающим качество ПО. Благодаря экосистеме Test IT Pro можно кратно ускорить выпуск обновлений и новых цифровых продуктов, поддерживая высокий уровень качества и снижая издержки на рутинные задачи QA-департаментов.

«Нашей совместной целью с IBS является создание и развитие единой экосистемы управления качеством. Причем не только цифровых решений, но и любых объектов, например, бизнес-процессов, данных, работы команд и функциональности продуктов, — сказал Евгений Хафизов, генеральный директор Test IT. — Мы проанализировали мировой рынок и поняли, что такой экосистемы не существует. Так как в IBS уже были разработаны прикладные решения для нагрузочного тестирования и разработки автотестов, было решено не дублировать работу друг друга, а объединить усилия для быстрого и качественного роста наших продуктов. В итоге данная экосистема позволит закрывать намного больше клиентских задач в рамках единого решения Test IT Pro».

Виктор Раев, руководитель отдела разработки Test IT, сказал: «Все, что необходимо для быстрого создания качественного продукта, реализовано в Test IT Pro с удобным, современным интерфейсом. Дизайн продуман до мельчайших подробностей, чтобы инженеры по тестированию могли работать быстро и максимально эффективно. Все модули связаны друг с другом с помощью сквозных технологий — у пользователя не будет впечатления, что он работает в разных программных продуктах».

Елена Александрова, генеральный директор IBS AppTest, отметила: «Как и Test IT, мы являемся партнерами «Сколково» и занимаемся инновационными разработками в области цифровизации бизнеса. Наше партнерское соглашение позволяет компаниям объединить продуктовые портфели в части управления качеством и работать в едином информационном пространстве согласованно друг с другом. Мы создаем совместный бренд и готовы делиться стратегией развития наших программных продуктов, чтобы взаимно друг друга дополнять и приносить максимальный эффект и пользу нашим заказчикам в более короткие сроки».

Релиз Test IT Pro запланирован на 1 сентября 2022 г.