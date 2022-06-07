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Softline представила платформу CloudMaster и решение Coster

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline представил собственную платформу по управлению мультиоблаками CloudMaster и сервис Coster, разработанный для управления затратами на облачную инфраструктуру. Эксперты провайдера продемонстрировали функциональные возможности Coster и провели подробные консультации. Высокий интерес к решениям для управления и мониторинга мультиоблачной и наземной инфраструктурой был отмечен не только со стороны компаний, но и со стороны государственных структур.

«Высокая оценка коммерческого потенциала Coster не только со стороны бизнеса, но и государственных структур – прямое доказательство того, что мы идем в правильном направлении. Сервис Coster включен в Единый реестр отечественного ПО и не имеет аналогов на российском рынке. Наш системный подход к управлению облачной инфраструктурой и непрерывная работа по развитию экосистемы CloudMaster соответствуют требованиям времени. К примеру, после добавления нового функционала решение Coster поддерживает практически все известные системы виртуализации и гипервизоры. Но и это еще не все – сегодня нашим заказчикам доступны новые функции, которые наша команда подготовила для Coster, а на ближайшие месяцы запланирована разработка новых продуктов. И мы будем продолжать и дальше развивать наши решения, а клиенты – получать все больше возможностей для эффективного управления ИТ-инфраструктурой», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

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